Titrologie : Malgré les menaces, la visite de Gbagbo dans la Mé maintenue

La prochaine visite de Laurent Gbagbo dans la région de la Mé prévue pour le vendredi 9 décembre 2022 fait beaucoup jaser. La titrologie de ce jour porte essentiellement sur la menace qui plane sur l'arrivée de l'ancien président ivoirien à Adzopé.

Titrologie : "Quand le pays Akyé tourne le dos à Gbagbo"

Le Patriote donne le ton en évoquant la visite "controversée" dans la région de la Mé. "Quand le pays Akyé tourne le dos à Gbagbo", écrit le confrère dans sa titrologie. Le journal touche du doigt la "triste réalité que refuse de voir Emmanuel Monnet".

Dans les colonnes de Le Temps, on apprend qu'à quelques jours de la visite de Laurent dans le pays Akyé, "le RHDP déchire les affiches de Gbagbo dans la Mé". Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a porté plainte, rapporte le média proche de l'opposition ivoirienne.

Pour sa part, Le Sursaut appelle à "vite exorciser ce vieux démon de la violence". Le Bélier affirme clairement que "le RHDP veut saboter la tournée" de Laurent Gbagbo. Le Nouveau Réveil va plus loin en révélant la vérité sur ce qui s'est passé à Adzopé.

Soir Info nous fait savoir que devant l'opposition à la visite de Gbagbo dans la Mé, "le PPA-CI hausse le ton et porte plainte". Le Jour Plus affiche à sa Une que Laurent Gbagbo est "persona non grata" à Adzopé. Le Matin informe que "les jeunes d'Adzopé sont sur le pied de guerre" devant la visite annoncée de Laurent Gbagbo dans leur localité.

Le phénomène des congés anticipés occupe aussi la titrologie du mardi 6 décembre 2022. "Attention, Bimbresso est encore là", prévient Le Rassemblement. Soir Info croit savoir que des élèves perturbent déjà les cours. Les forces de l'ordre sont déployées, ajoute le journal dans sa publication du jour.