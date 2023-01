Côte d'Ivoire : Nommé vice-président du PDCI, Kah Zion lance un message fort

Membre du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA depuis avril 2017 et délégué départemental de Toulepleu depuis décembre 2011, le journaliste et patron de presse, Denis Kah Zion vient d'être nommé vice-président du parti dirigé par Henri Konan Bédié.

Denis Kah Zion, nouveau vice-président du PDCI : "Je rends gloire à Dieu et je reste reconnaissant au Président Aimé Henri Konan Bédié"

L'année 2023 commence sous de bons augures pour le journaliste et fondateur du groupe Le Réveil, éditeur du journal Le Nouveau Réveil, proche du PDCI-RDA. Dans une décision prise le 26 janvier 2023, Henri Konan Bédié, le président du parti fondé par Félix Houphouë-Boigny, a nommé Denis Kah Zion en qualité de nouveau vice-président du PDCI-RDA. Une nomination que l'actuel Maire de la commune de Toulepleu (ouest de la Côte d'Ivoire) accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Interrogé par afrique-sur7, Denis Kah Zion a exprimé sa reconnaissance au Président Bédié, non sans rendre un vibrant hommage à l'ensemble de ses collaborateurs du Nouveau Réveil, qui depuis 23 ans, mènent pour les Ivoiriens sans voix le combat de l'équité et de la justice.

"Une autre bien surprise agréable que le Président du Parti, le Président Bédié a bien voulu me réserver en ce début d'année 2023.

Je ne cesserai de traduire à mon père et toujours bienfaiteur HKB et à son illustre épouse, ma mère Bomo Henriette Bédié.

Grâce à eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Membre du Bureau Politique du PDCI-RDA depuis avril 2002; Membre du Secrétariat Général de 2002 à 2013 et membre du Secrétariat Exécutif depuis avril 2017, Délégué départemental PDCI-RDA de Toulepleu depuis décembre 2011. Et désormais Vice-président du doyen des partis politiques. Je rends gloire à Dieu et je reste reconnaissant au Président Aimé Henri Konan Bédié. Mes mots de reconnaissance vont également à l'endroit de mon modèle politique, Professeur Maurice KAKOU GUIKAHUÉ, Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA. Je dédie cette nomination à mes fidèles collaborateurs du Nouveau Réveil qui depuis 23 ans mènent pour les Ivoiriens sans voix, le combat de l'équité et de la justice.

Si le PDCI-RDA est là où il est aujourd'hui et surtout après le coup d'État de 1999, c'est en grande partie grâce aux courageux journalistes et travailleurs de ce groupe de presse que j'ai créé en 1999 au moment où Guéi et ses "jeunes gens" régnaient en maîtres absolus les armes en mains. Bref, je n'oublie pas bien sûr, mes parents de Toulepleu, militants du PDCI ou non qui, depuis 2013, m'ont confié la gestion de notre commune. Dans la confiance et la solidarité. Et comme le dit l'adage: "Jamais deux sans trois", la belle aventure se poursuivra encore avec eux après les municipales d'octobre 2023 dans la dynamique voie de la victoire que vient de tracer le Président Bédié, Président du PDCI RDA, Ancien Président de la République de Côte d'Ivoire".