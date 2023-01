Côte d’Ivoire : Bédié fixe ses conditions pour toute alliance politique

Henri Konan Bédié n’est pas opposé à une alliance politique de son parti le PDCI-RDA avec une autre formation politique. Cependant, l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire n’est pas pour une alliance à n’importe quel prix.

Côte d’Ivoire : Voici les conditions de Bédié pour toute alliance politique

Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues pour 2023. Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire prépare activement ces batailles électorales sous la houlette de son président Henri Konan Bédié.

Dans sa stratégie électorale, le plus vieux parti politique ivoirien n’écarte pas l’alliance politique. Cependant, le "Sphinx" de Daoukro a tenu à révéler les conditions de toute coalition. "Toute alliance ne pourra se faire que dans l’intérêt de notre parti et de la Côte d'Ivoire et ceci ne doit être vu que dans le seul objectif de renforcer notre position et de reconquérir des prochains territoires. Le PDCI n’est pas à vendre et ne saurait être sacrifié", a fait savoir l’ex-chef d’État ivoirien lors de la cérémonie de présentation de voeux du PDCI à son président, le dimanche 29 janvier 2023.

Henri Konan Bédié a saisi l’opportunité pour s’exprimer sur le départ de cadres de son parti en direction du grand rival, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d’Alassane Ouattara. L’héritier de feu Félix Houphouët-Boigny a appelé les responsables de son parti à "taire les divergences, à cesser les intrigues déconcertantes et à se remettre au travail en assumant, chacun à sa place, la mission qui lui est confiée".

À propos des prochaines régionales et municipales, Bédié a assuré que "des dispositions sont prises pour que la sélection des candidats se fasse dans l’ordre, la discipline et dans l’intérêt de la victoire du parti". "Ainsi, la sélection de nos candidats se fera selon des critères prédéfinis qui tiennent compte des attentes de notre base, de notre désir de conserver nos acquis de ce jour et de notre ambition de conquérir de nouvelles mairies et régions", a dit le président du PDCI.