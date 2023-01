Le ministre Souleymane Diarrassouba pour une Afrique industrialisée

Le ministre du Commerce, de l’industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, lors de la première édition de la conférence des dialogues sur la prospérité de l’Afrique, qui s’est tenue du 26 au 28 janvier 2023 à Kwaku au Ghana, s’est adressé aux Etats africains sur la nécessité d’investir dans les infrastructure industriels.

Le ministre Souleymane Diarrassouba lance un appel aux Africains

Le ministre Souleymane Diarrassouba, à l’occasion de cette rencontre, a exhorté les États africains à investir dans les infrastructures industrielles, pour éliminer la pauvreté et créer des emplois décents au profit des jeunes et des femmes. « L’infrastructure est un déterminant structurel de la compétitivité des économies et un élément fondamental dans la décision d’investir dans un pays », a déclaré Souleymane Diarrassouba au cours de sa présentation sur le thème ‘’Infrastructure-Alimentation-Energie’’.

Il a insisté sur la nécessité pour le continent de s’industrialiser afin de rattraper son retard en matière d’infrastructures productives dans les domaines de l’électricité, de l’eau et des transports. Pour ce faire, il a proposé la correction du foncier industriel, de sorte à permettre aux entreprises de prospérer dans ces industries aux forts avantages comparatifs. Selon le ministre ivoirien, le marché africain, en constante progression, constitue une opportunité pour les économies africaines. « Ce marché est un tremplin pour assurer une compétition saine entre les entreprises africaines, afin d’améliorer leur compétitivité », a-t-il fait savoir.

Se prononçant sur l’alimentation, Souleymane Diarrassouba a relevé que l’état de la sécurité alimentaire en Afrique s’est détérioré avec la crise de la Covid-19, la guerre en Ukraine et le changement climatique. Tout comme la mauvaise intégration des marchés agricoles et une perte importante post récolte, atteignant environ 37% de la production, selon la FAO. Au titre de l’énergie, il a indiqué que l’énergie coûte à l’Afrique, 2% à 4% de son produit intérieur brut (PIB) chaque année. « 57% de la population n’a pas accès à l’électricité, alors que l’Afrique est l’un des continents ayant le plus grand potentiel énergétique au monde », a-t-il déploré.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci

Source : CICG