Côte d’Ivoire: Blaise Lasm (SGA PPA-CI) instruit les étudiants juristes privatistes

Invité à animer une conférence sur « l’insertion professionnelle des jeunes », Blaise Lasm, Secrétaire général adjoint du Parti des Peuples Africains de Cote d’Ivoire (PPA-CI), a également assisté à la remise de certificats de fin de formation en pratique du droit, initié par le Réseau des juristes Privatistes de Côte d’Ivoire. Une séance présidée par Takoua Marc, le samedi 28 janvier 2023, à l’amphithéâtre B de l’Université Felix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody.

Blaise Lasm, SGA du PPA-CI, situe les points clés de sa présence

Chargé du recrutement et de l’encadrement des nouveaux majeurs, Blaise Lasm, secrétaire général adjoint du PPA-CI, a marqué son admiration aux nouveaux heureux diplômés.

« Je suis heureux et fier de vous. Et d’autant plus heureux quand je vois plus de cent jeunes aller au bout de leur formation », a-t-il félicité.

« En effet, dans un environnement où l’anomie se généralise et que les valeurs d’abnégation, de courage, de persévérance sont troquées contre la facilité, la mendicité, la culture de l’amusement et du buzz, voir des jeunes travailler durement, me rassure sur le fait que jamais en Côte d’Ivoire, les contre-valeurs ne finiront par prendre le dessus sur le mérite et le travail sérieux », se rassure le Secrétaire général adjoint du parti de Laurent Gbagbo.

Pour l’occasion, si le parti des peuples Africains a exhorté l’un de ses cadres à effectuer le déplacement, ce n’est pas en vain.

« (…) Le PPA-CI est le parti fondé et dirigé par le Président Laurent Gbagbo qui a été étudiant puis enseignant ici. Le parti appartient aux juristes. Car, « il a pour Président Exécutif le Professeur Hubert Oulaye, grand Professeur de Droit. Par ailleurs, il a pour Secrétaire général Damana Adia Pickass aussi Juriste de Formation », a situé Blaise Lasm.

Le Réseau des juristes Privatistes de Côte d’Ivoire et le Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire désirent s’allier. « Nous allons voir ensemble comment fusionner nos énergies pour porter la question de votre insertion professionnelle au cœur du débat public », a souligné le SGA.

Le parti de Gbagbo, de ce fait, dénonce les imperfections jusqu’alors du gouvernement dans sa mission à œuvrer pour l’inclusion des jeunes diplômés dans les sociétés d’Etat.

Pour le Chargé du recrutement et de l’encadrement des nouveaux majeurs, « il faut réfléchir sérieusement à la question de l’adéquation entre l’enseignement dispensé et l’employabilité des jeunes ».

Selon la Revue Ivoirienne des sciences économiques et de gestion (RISEG), le taux de chômage des jeunes diplômés en Côte d’Ivoire est de 25%. Un cas encore plus perceptible chez les étudiants juristes. Dont le nombre en activité est largement en dessous des juristes formés dans les universités.

« Je suis outré de savoir que pour une population de 28 millions d’habitants, il y a moins de 1000 avocats en exercice et moins de 300 notaires, Soit 1 avocat pour plus de 28 mille ivoiriens et 1 Notaire pour plus de 93 mille ivoiriens », révèle Blaise.

Avant d’ajouter que « ces chiffres ne font pas honneur à notre pays et sont à corriger. D’autant que le recrutement à la fonction de Notaire est opaque, et celui des Avocats depuis quelques années, est stoppé, puisque l’examen du CAPA n’est pas organisé depuis des lustres, bien que l’UEMOA impose de le faire annuellement », conclu-t-il.

Ce que le PPA-CI propose pour l’insertion des étudiants juristes en fin de formation, c’est d’abord, la création de trois autres barreaux à Bouaké, Man et Daloa pour permettre d’autres possibilités. Ensuite, l’ouverture de nouveaux bassins d’emplois pour juguler la déprime qui touche la jeunesse diplômée.

Et enfin, une recommandation de même aux étudiants à s’ouvrir aux secteurs d’avenir, tels que les mines, l’énergie, les technologies, l’urbanisme, et l’aménagement territorial. Blaise Lasm a, pour finir, exhorté les étudiants à s'impliquer largement dans le débat civique et politique pour influencer les décisions gouvernementales.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci