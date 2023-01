Côte d'Ivoire: Docteur Ambroise Moussoh rafle un autre grand prix

Le pharmacien et président de la fondation DR Moussoh pour la paix et le développement, Dr Ambroise Moussoh a été désigné, Meilleur leader engagé pour la promotion de la paix et le développement durable en Côte d'Ivoire.

L’annonce a été faite, selon la page facebook Docteur Moussoh Actions, par Franck Michaël Koffi, au nom de BACIM (Bâtisseurs de la Côte d’Ivoire moderne), lors d'une conférence de presse qu'il a animée, ce lundi 30 janvier 2023, à Cocody-Angré. Cadre de promotion de l’excellence et de la valorisation des acteurs du développement, les BACIM constituent, selon le président du comité de distinction, le rendez-vous privilégié des hommes et femmes, bâtisseurs de la Côte d’Ivoire moderne. C'est ainsi que Dr Ambroise Moussoh a été désigné pour ses nombreuses actions sociales en faveur des populations.

« Son don de soi, son grand amour pour son pays, son abnégation à servir les autres par le financement de projets des jeunes et des femmes. Don de bourses d'études aux meilleurs élèves, don de vivres et de non vivres aux personnes vulnérables, prises en charge médicale de malades, arbres de Noël organisés au profit de milliers enfants chaque année à Bouaké et à Agboville, sont entre autres les critères qui ont amené notre jury à porter son choix sur lui », a revélé Franck Michaël Koffi.

Une distinction qui vient une fois de plus confirmer l'engagement du pharmacien de formation, dans le domaine du social. À preuve, Dr Ambroise Moussoh a reçu le 18 septembre 2022, à Kigali au Rwanda, le prix de meilleur artisan de paix, devenant ainsi, ambassadeur des Nations Unies pour la Paix. "C’est pour toutes ses actions sociales en faveur des populations ivoiriennes que ce pharmacien humaniste, apôtre de paix et cadre du RHDP avec un bel avenir devant lui, a été fait Prix BACIM 2023 du Meilleur leader engagé pour la promotion de la paix et le développement durable, soutient le site.

La cérémonie de distinction se tiendra, le samedi 25 mars prochain dans un complexe hôtelier de la capitale économique et verra la participation d'autres lauréats. Et au président du comité de distinction de conclure: "La Côte d’Ivoire doit se bâtir avec des hommes et femmes de valeur comme eux ».

Tizié TO Bi

Corespondant régional