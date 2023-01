Côte d'Ivoire: Encore 02 morts et 40 blessés sur l'axe Divo-Lakota

Le communiqué de presse signé par la Direction Générale de la communication et relations publiques du ministère des transports, fait état de 2 morts et une quarantaine de blessés dont quatre graves dans l’accident de circulation survenu ce lundi 30 janvier 2023 sur l'axe Divo-Lakota.

Lakota : Le ministère des transports présente ses condoléances et exhorte à plus de vigilance sur les routes

« Le Ministre des Transports présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Ministre voudrait à nouveau exhorter les transporteurs et conducteurs routiers à plus de vigilance sur la route », dit le communiqué.

Un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule de l'Union des Transporteurs de Bouaké (UTB) s’est produit ce lundi 30 janvier 2023 aux environs de 14 heures sur l'axe Divo – Lakota, faisant 02 tués et 40 blessés, dont 04 évacués au CHR de Gagnoa et les autres évacués à l'hôpital général de Lakota par les services de secours, notamment les sapeurs-pompiers civils.

Selon les premières informations, le véhicule UTB en provenance de Divo pour Soubré a fait une sortie de route à 07 kilomètres de Lakota, en abordant un virage sous une fine pluie. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son engin qui s'est renversé sur le bas-côté.

Fait à Abidjan, le lundi 30 janvier 2023

La Direction Générale de la communication et relations publique