Titrologie : Affi veut conquérir le coeur de Ouattara, Bédié tremble

Pascal Affi N'guessan a pour ambition de conquérir le coeur d'Alassane Ouattara, apprend-on dans la titrologie du mardi 31 janvier 2023. La revue de la presse ivoirienne nous fait également savoir qu'Henri Konan Bédié, président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) "panique, tremble et menace" devant la vague de démissions dans sa formation politique.

La Une de Le Quotidien d'Abidjan est consacrée à l'alliance annoncée entre le FPI (Front populaire ivoirien) et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "Du "concubinage" au "mariage"", mentionne le journal d'opposition. Le même sujet est évoqué par L'Expression dans sa titrologie. "Le grand coup de massue d'Affi à Bédié et Gbagbo", note le média. Pour sa part, Le Jour Plus révèle comment l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo entend "conquérir le coeur de Ouattara".

Le Bélier intrépide donne les raisons pour lesquelles dans le cadre du choix des candidats pour les élections régionales et municipales, Henri Konan Bédié, patron du PDCI opte pour la fermeté. L'Avenir pense plutôt que l'ancien chef d'État "panique, tremble et menace".