Bouaké - Épidémie à Kpo-Kahankro: Pierre Dimba aux cotés des victimes

Le mardi 31 janvier 2023, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre Dimba, a rendu visite aux victimes et aux familles endeuillées de la récente épidémie qui a sévi à Kpo-Kahankro, village situé à 7 km de Bouaké, pour s’imprégner de la situation et leur apporter le soutien et la solidarité du gouvernement.

Le ministre Pierre Dimba au chevet des victimes de Kpo-Kahankro

Informé de cette crise sanitaire, le ministère en charge de la Santé a dépêché une équipe de l’Institut national de l’Hygiène publique (INHP) de Bouaké, composée de toxicologues, d'infectiologues, ainsi que de spécialistes de laboratoire pour, non seulement faire des prises en charge rapides, mais également faire des prélèvements en vue de trouver la nature de cette épidémie.

En effet, vu la gravité qu’a causée cette épidémie le ministre de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture Maladie universelle, Pierre N’gou Dimba a décidé de se rendre lui-même sur les lieux afin de lui-même faire le constat de cette épidémie.

Après plusieurs échanges avec les victimes admises au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké et les villageois de Kpo-Kahankro, le ministre s’est rassuré que la situation est désormais sous contrôle grâce aux experts dépêchés sur le terrain.

Rappelons que, depuis le 26 janvier 2023, une étrange épidémie qui sévissait à Kpo-Kahankro, un village situé à 7 km de Bouaké, a fait 27 victimes, dont six décès. Le ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a envoyé, lundi 30 janvier, son directeur de cabinet, Dr Aka Charles, accompagné d’une délégation, afin de s’imprégner de l’état de santé des victimes et l’évaluation du dispositif de riposte mis en place. Il s’est aussi assuré du renforcement des capacités des agents de santé pour une meilleure surveillance épidémiologique.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci