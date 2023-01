Bouaké - Epidémie de Pko-Kahankro: Le gouvernement aux côtés des victimes

Le lundi 30 janvier 2023, le directeur de cabinet du ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Aka Koffi Charles, s’est rendu au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké pour rendre visite aux victimes de l’épidémie de Pko-Kahankro et leur apporter le soutien indéfectible du gouvernement.

CHU de Bouaké: Une délégation du ministère de la Santé visite les victimes de l’épidémie de Pko-Kahankro

Dr Aka Charles, accompagné d’une délégation, s’est imprégné de l’état de santé des victimes et leur a ensuite apporté un soutien de taille. Le directeur de cabinet du Ministre Pierre Dimba a ensuite fait l’évaluation du dispositif de riposte mis en place et s’est assuré du renforcement des capacités des agents de santé pour une meilleure surveillance épidémiologique, informe la page Facebook officielle du ministère de la santé et de l’hygiène publique.

L’émissaire du ministère de la Santé a adressé les condoléances du gouvernement aux différentes familles endeuillées. Depuis le 26 janvier 2023, une crise sanitaire sévit à Pko-Kahankro, un village situé à 7 km de la ville de Bouaké. Informé, le Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a envoyé dans l’immédiat, une équipe de l’Institut national de l’hygiène publique (INHP) de Bouaké composée de toxicologues, d’infectiologues ainsi que des spécialistes de laboratoire dans le but de faire des investigations et prendre en charge des cas et tous les enfants de ce village. Au regard du travail abattu, Dr Aka Koffi Charles a félicité les agents de santé de vive voix pour leur professionnalisme et la prise en charge rapide des victimes pour éviter le pire.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci