Côte d'Ivoire-Littérature : La 7e édition des Manuscrits d'or, lancée

Le concours de littérature dénommé les Manuscrits d'or a été lancé le lundi 30 janvier 2023 au siège des éditions Vallesse à Yopougon. L'association Les Manuscrits d'or, initiatrice de l'événement, a dévoilé les grandes articulations de cette 7e édition du concours littéraire.

Littérature : Voici les conditions de participation du concours Les Manuscrits d'or

Le thème retenu pour la 7e édition Les Manuscrits d'or est "l'amour de l'argent : fléau de notre temps". L'information a été livrée le lundi 30 janvier 2023 à l'occasion du lancement du concours de littérature.

"On attend des candidats et candidates, à travers leurs textes, qu’ils nous disent ce qu’ils pensent de l‘argent aujourd’hui dans notre société, quel est leur rapport à l’argent, en bref qu’ils ouvrent le débat sur quelque chose qui apparait comme un fléau de notre temps ? On attend leurs différents points de vue et arguments", a fait savoir Serge Grah, le coordonnateur du concours littéraire, membre de l’Association Les Manuscrits d’or.

En clair, les candidats à travers leurs textes doivent mettre en exergue l’impact de l’argent sur la société, ses bienfaits et ses méfaits, souligner les dangers que peut présenter l’amour inconditionnel de l’argent dans notre société et montrer comment développer leur sens critique face à l’utilisation de ce bien d’échanges.

Le professeur N'da Pierre dirige le comité scientifique du concours quand la professeure Konandri Virginie de l’Université de Cocody préside le jury.

L’association Les manuscrits d’or a été créé en 2007 en collaboration avec les éditions Vallesse . Elle se donne pour objectif de sensibiliser les jeunes à la lecture et de les encourager à la création littéraire et de révéler de nouveaux talents d’écrivains. Le concours littéraire s’articule autour de deux catégories : la catégorie lycée et collège (junior) et la catégorie étudiants et autres (senior).

Conditions générales de la participation

Le texte devra être rédigé en langue française. Les discriminations fondées sur le sexe, l’ethnie, la race, la religion sont interdites. Le texte devra être original et n’avoir jamais été publié ni primé à un autre concours.

Trois genres littéraires sont concernés : la poésie, la nouvelle et le théâtre. Le nombre de pages maximum requis pour chaque manuscrit est poésie : 5 pages pour la poésie, 15 pages pour la nouvelle et 15 pages pour le théâtre.

Le concours est ouvert aux élèves des lycées et collèges, aux étudiants et adultes, âgés de 12 ans au moins à 35 ans au plus, sans distinction de nationalité. Chaque candidat peut concourir dans deux genres.

Les textes doivent être saisis dans un format A4, interligne 1.5 et la police en Times New Roman de corps 13, et les feuillets doivent être paginés.

Le candidat doit aller sur le site du concours www.manuscritdor.com , renseigner l’espace candidat et poster son ou ses textes.

La date limite des dépôts des textes est le 30 juin 2023. La délibération du préjury se fera le 9 aout 2023. L’atelier d’écriture (renforcement de capacités pour les ateur.e.s présélectionné.e.s ) est fixé du 21 au 25 aout 2023. Le vote du public des textes via Facebook et par SMS va de la période du 16 octobre au 5 novembre 2023. Le vote compte pour 40% et le choix du jury pour 60 %. la proclamation des résultats est pour le 24 novembre et la cérémonie de remise des lots pour le 6 décembre 2023.

La première édition du concours littéraire Les Manuscrits d’or a eu lieu en 2009. Le concours a permis de révéler d’excellents auteurs de la littérature ivoirienne tels que Josué Guébo, Cédric Kissy Marshall, Serges Agnessan, etc.