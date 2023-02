Côte d'Ivoire - Flambée du prix du carburant: Le gouvernement s'explique

L’Etat a apporté plus de 700 milliards de FCFA de subvention dans le secteur du pétrole, depuis le premier trimestre 2022, en vue de protéger le pouvoir d’achat des populations.

L’information a été livrée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres, le 1er février 2023 à Abidjan. « La crise ukrainienne et la Covid-19 ont provoqué une flambée du coût du baril. L’Etat a fait des efforts pour que cette augmentation ne se ressente pas sur le consommateur final. Globalement, depuis le premier trimestre 2022, la subvention que l’Etat a apporté au secteur pétrolier se chiffre à plus de 700 milliards de FCFA », a souligné le porte-parole du gouvernement.

Pour Amadou Coulibaly, cette subvention et les efforts consentis par l’Etat ont permis de réduire le coût de la vie et maîtriser le taux d’inflation qui oscille entre 5,4% et 5,7 % contre 20% dans certains pays de la sous-région. Il a assuré que l’augmentation intervenue ne concerne que le prix du super et ne saurait impacter le coût du transport, puisque le prix du gasoil est resté inchangé. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le plus important c’est de pouvoir assurer « la continuité de la fourniture des produits pétroliers ».





Notons que les prix de l’essence super ont subi une hausse pour la période du 1er au février 2023. Ainsi, le prix de l’essence super sans plomb passe à 815 FCFA/litre contre 775 FCFA/litre les mois précédents, soit une augmentation de 40 FCFA.

