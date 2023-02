People : Après Saga la Légende, Emma Dobré en love avec Amaral d'Afrik?

La productrice Emma Dobré et le chanteur Zouglou, Amaral d'Afrik, sont très proches ces derniers jours. Ce qui fait réfléchir de nombreux observateurs.

Quelque chose se passe entre Emma Dobré et Amaral d'Afrik

Que se passe-t-il entre le chanteur Zouglou, Amaral d'Afrik , et la productrice Emma Dobré ? C'est la grosse question que se posent de nombreux observateurs au vu de certains faits qui se sont produits ces derniers jours.

En effet, nos deux acteurs du showbiz sont de plus en plus proches. Le chanteur qui devait se produire le 27 janvier dernier à la Cour Suprême, discothèque appartenant à la belle Emma Dobré, a présenté cette dernière comme sa ''nouvelle go'', tout en lançant des piques à son ex-amoureux , Saga la légende.

"Concert Live demain chez ma nouvelle go. Saga Légende, tu es un m... même petit c’est moi yai dis ça", avait-il posté sur sa page Facebook.

Au lendemain de ce spectacle, Emma Dobré a fait savoir qu'elle refuse la demande de l'artiste qu'elle appelle affectueusement : mon célibataire.

'' Je refuse ta demande mon célibataire Amaral Fofana même si 2023 est l'année de l'amour'', a indiqué la productrice de Kerozen Dj. Ce week-end, Emma Dobré a encore posté une photo d'elle avec l'artiste en y laissant le commentaire suivant: "Au calme avec mon célibataire Amaral Fofana. On dit 2023 l'année de l'amour. Donc la Paix s'il vous plaît '', a-t-elle indiqué.

De plus, la charmante productrice a décidé d'apporter son soutien à l'artiste qui va se produire dans quelques jours dans la commune de Yopougon. '' Rdv le 8 Février au Rex bar Yopougon. Je serai calée. Soutien à mon seul célibataire Amaral Fofana", a-t-elle annoncé.

Cette proximité entre nos deux célébrités fait réagir de nombreux internautes dont la plupart suspectent une relation amoureuse naissante.