Côte d'Ivoire-Waraniéné: Le théâtre, une arme contre l’extrémisme violent

Le mercredi 1er février 2023, Waraniéné (village situé à 4 km à l’Ouest de Korhogo, nord de la Côte d'Ivoire) a accueilli un événement inhabituel. Il s'agit une présentation de théâtre participatif pour encourager à la cohésion entre les communautés, une arme pour prévenir l’extrémisme violent dans la région. C'est une initiative du National Democratic Institute Côte d’Ivoire (NDI) mise en œuvre par une troupe théâtrale composée de jeunes de Korhogo, formée et accompagnée par le NDI.

Côte d'Ivoire-Extrémisme violent : Le théâtre pour renforcer la résilience des populations

Depuis 1980, des dissensions survenues entre les deux communautés présentes à Waraniéné, notamment les Malinké et les Sénoufo, à l’occasion d’élections municipales persistent. Au fil des années, elles se sont aggravées avec des conflits parfois meurtriers.

Aujourd’hui, le village a deux chefs, un pour chaque communauté et des litiges fonciers se font jour. "Une situation qui peut s’avérer dangereuse si elle persiste, d’autant plus que l’extrémisme violent frappe aux portes nord de la Côte d’Ivoire. Waraniéné est situé à seulement une centaine de kilomètres des frontières avec le Burkina Faso et le Mali, déjà touchés par le phénomène », a indiqué Bamba Moussa, chef du bureau NDI de Korhogo. C'est d'ailleurs ce qui justifie la représentation théâtrale.

Dans l'après-midi du mercredi 1er février 2023, sur la place du village, la troupe AEJT a mimé une situation du quotidien. Une discussion avec un nouveau venu que personne ne connait. Mais du fait des divisions déjà existantes, des mauvaises intentions du nouveau venu et de l’appât du gain, la sécurité du village est en péril. Il s’en suit une discussion ouverte avec les villageois sur les comportements à risque évoqués dans la pièce de théâtre. Au bout de près d’une heure d’échanges, les populations avec à leur tête leurs chefs coutumiers affirment comprendre désormais la nécessité de vivre ensemble en paix.

Comme à Waraniéné, le théâtre participatif est utilisé comme moyen de sensibilisation et d’engagement des populations à Ouangolo, Tengréla et M’Bengué, dans le cadre du Programme Transition et Inclusion Politiques en Côte d’Ivoire financé par l’USAID.