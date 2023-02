Agboville: Le maire N'Cho Acho Albert devient officiellement militant du RHDP

La famille RHDP ne cesse de s'agrandir jour après jour. C'est la salle Balafon du Sofitel hôtel ivoire d'Abidjan qui a abrité, le lundi 6 février 2023, l'adhésion officielle du maire d'Agboville, le colonel N'Cho Acho Albert. Présidée par le président du directoire du RHDP, Koné Gilbert Kafana, la cérémonie a été aussi l'occasion pour Narcisse N'Dri, ancien directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié, et de Kouamé Kouakou Lacina, ancien maire de la commune de Bocanda, de faire leur adhésion au parti au pouvoir.

Le maire N'Cho Acho Albert d'Agboville rejoint le RHDP

Le maire indépendant du chef-lieu de l'Agnéby-Tiassa, élu en indépendant en 2013 puis réelu en 2018 sous la même bannière, selon la page facebook de la mairie d'Agboville, ne va pas seul dans le parti d'Alassane Ouattara.

Il est suivi d'Aman N'Tamon Henri, 2e adjoint au maire d'Agboville, et des conseillers municipaux Gilbert Gbocho et Boka Blaise, sous le regard du ministre de la Santé et président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba N'Gou Pierre, et du président du l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, député d'Agboville commune.

"Je me porte candidat, pour mieux accompagner après ma victoire, les efforts de développment qu'entreprend le ministre Dimba N'Gou Pierre et à travers lui, le régime en place, ici à Agboville et dans toute la région", avait déclaré le maire sortant, N'Cho Acho Albert, le 31 décembre 2022, à la salle de mariage de la mairie d'Agboville.

Les élections municiples et régionales en Côte d'Ivoire se tiendront dans le dernier trimestre de l'année en cours. Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix enrégistre 9 candidatures à la candidature aux élections municipales à Agboville.

Ont pris part à la cérémonie, le président du Senat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, Cissé Ibrahim Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP et le ministre gouverneur du District autonome des Lacs, Raymonde Goudou Coffie.



Ces nouveaux militants du parti à la case du président Alassane Ouattara ont dit justifier leur choix par l'immensité du travail de celui-ci en matière de développement et de promotion de la cohésion sociale.

Tizié TO Bi

Correspondant régional