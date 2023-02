Séismes en Turquie: Comment l'Ivoirienne Haidara Aminata a été sauvée

Bonne nouvelle pour la footballeuse ivoirienne Haidara Aminata qui était introuvable depuis les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi.

Turquie: Haidara Aminata retrouvée vivante des décombres occasionnés par les séismes

Un violent tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé, dans la matinée du lundi 6 février, le sud de la Turquie et la Syrie. Quelques heures après le premier séisme, la Turquie a de nouveau été frappée par un autre séisme de magnitude 7,5. Les deux séismes ont provoqué des scènes de panique dans les deux pays où les habitants se sont rués dehors, malgré les pluies torrentielles, ainsi qu’au Liban voisin où les secousses ont été fortement ressenties.

Le bilan provisoire fait état de plus de 19.000 morts et de nombreuses personnes encore ensevelies sous les décombres. L'inquiétude est à son comble et le monde du football n'est pas épargné. Parmi les victimes, on compte plusieurs footballeurs et footballeuses. Si les internationaux ivoiriens évoluant en Turquie, Deli Simon et Max Gradel, n'ont pas été touchés par ces séismes, ce ne fut pas le cas pour la jeune footballeuse ivoirienne, Haidara Aminata.

En effet, l'Internationale Ivoirienne évoluant en Turquie depuis août 2022 à la formation d'Hatalayspor, a été frappée par ces tremblements de terre. Elle était introuvable depuis lundi. Après plusieurs heures de recherches des secours sur place, la jeune footballeuse ivoirienne a été sauvée des décombres jeudi, apprend-on. Aux dernières nouvelles, elle a été conduite à l'hôpital d'où elle est désormais hors de danger.