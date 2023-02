Turquie: Max Gradel et Deli Simon échappent à la mort

Voici comment se portent les footballeurs ivoiriens Deli Simon et Max Gradel après les tremblements de terre qui ont secoué, lundi, la Turquie où ils évoluent.

Voici comment se portent Max Gradel et Deli Simon après les tremblements de terre en Turquie

Un violent tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé, lundi 6 février, le sud de la Turquie et la Syrie, faisant plus de 3 800 morts dans les deux pays. Quelques heures après le premier séisme, la Turquie a de nouveau été frappée par un autre séisme de magnitude 7,5; des secousses enregistrées jusqu'au Groenland. Les deux séismes ont provoqué des scènes de panique dans les deux pays où les habitants se sont rués dehors, malgré les pluies torrentielles, ainsi qu’au Liban voisin où les secousses ont été fortement ressenties.

Le bilan provisoire fait état de plus plus de 3 800 morts et de nombreuses personnes sont encore ensevelies sous les décombres. L'inquiétude est à son son comble, et le monde du football n'est pas épargné. Parmi les victimes, on compte plusieurs footballeurs. Mais fort heureusement, les internationaux ivoiriens évoluant en Turquie vont bien. Il s'agit de Deli Simon et Max Gradel. Selon nos sources, nos deux Éléphants sont actuellement dans des lieux sécurisés.

Notons que parmi les personnes disparues, se trouvait Christian Atsu, l'ancien milieu de Chelsea ou de Newcastle qui a également brillé sous le maillot du Ghana. Evoluant sous le maillot de Hatayspor, Christian Atsu avait en effet été porté disparu lundi. Ce qui a suscité une grande inquiétude. Mais fort heureusement, le manager du club Mustafa Ozat vient d'annoncer que Christian Atsu a été retrouvé vivant et a été transporté à l'hôpital avec des blessures.