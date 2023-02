Basket: L'Ivoirien Mo Bamba rejoint Lebron James à Los Angeles Lakers

Le basketteur ivoirien, Mo Bamba, n'est plus un joueur d'Orlando Magic. Il s'est engagé avec les Los Angeles Lakers où évolue un certain Lebron James.

Bonne nouvelle pour le géant basketteur ivoirien, Mo Bamba

Bonne nouvelle pour Mohamed Fakaba Bamba, plus connu sous le nom de Mo Bamba, le géant basketteur ivoirien évoluant aux États-Unis. Le joueur de 2,13 mètres quitte Orlando Magic pour s'engager avec les Los Angeles Lakers où évolue le célébrissime Lebron James. Une nouvelle qui rejouit de nombreux observateurs du basket-ball, qui estiment qu'il s'agit là d'une très belle expérience que s'apprête à vivre l'unique basketteur ivoirien évoluant dans le prestigieux championnat américain, la NBA.

Pour rappel, Mo Bamba, né aux États-Unis, était en visite en Côte d'Ivoire pour la toute première fois en novembre 2022. Dans une interview accordée à RFI, il a manifesté son désir de jouer avec les Éléphants basketteurs. '' Cela fait quelque temps que l'on discute avec la Fédération quant à mon intégration à l'équipe nationale, et les discussions se passent très bien, cela avance. Je veux jouer avec les Éléphants. On travaille sur plusieurs dossiers et on fait tout ce qui est possible pour que je joue à un moment donné avec le maillot ivoirien sur les épaules. Durant les premières années de ma carrière en NBA, j'ai été très occupé à m'installer dans cette ligue avant tout, et maintenant je travaille afin de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau et à offrir ma contribution aux Éléphants'', a soutenu Mo Bamba.

Puis d'ajouter : '' Porter le maillot orange, représenter le pays et rendre fiers mes compatriotes, ce serait quelque chose d'énorme, et je fais tout mon possible afin de le faire rapidement. Il faut être patient, c'est la clé, mais porter le maillot de l'équipe nationale est un de mes objectifs de carrière, c'est clair. Je veux m'impliquer dès que possible et sur le long terme ''.