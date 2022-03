Mali: La junte au pouvoir suspend les médias France 24 et RFI

Nouveau rebondissement dans les relations entre la France et le Mali qui a ordonné jeudi la suspension de la diffusion de RFI et France 24, après la diffusion par ces médias français, d'informations selon lesquelles l'armée malienne serait impliquée dans des exactions contre des civils.

La diffusion de RFI en ondes et de la télévision France 24 suspendue au Mali

Le gouvernement de la République du Mali, après avoir appris « les fausses allégations faisant état d’exactions commises par les forces armées maliennes (FAMa), contre des civils, de violation des droits de l’homme et du Droit International Humanitaire », a ordonné jeudi 17 mars 2022, la suspension de la diffusion de RFI et France 24. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, « rejette catégoriquement les fausses allégations contre les vaillantes forces armées maliennes (FAMa) ».

Le Gouvernement malien, vis-à-vis de ce matraquage médiatique, en déduit une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes FAMA, poursuit le communiqué. Il rejette de ce fait catégoriquement ces fausses allégations contre les FAMA, engage une procédure, conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali, pour suspendre jusqu’à nouvel ordre la diffusion de RFI en Ondes courtes et FM et de la télévision France-24, ainsi que toutes leurs plateformes digitales sur toute l’étendue du territoire national.

Par la même occasion, le Gouvernement de la République du Mal interdit à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu’aux sites d’informations et journaux maliens la rediffusion et/ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France24 dès l’entrée en vigueur de la mesure de suspension.

Ces fausses allégations ont été publiées suite à une déclaration faite le 8 mars 2022, par la haute-commissaire des Nations Unies aux Droits de l’homme, Michelle Bachelet, sur un rapport de l’ONG Human Right Watch, publié le 15 mars et un reportage de RFI, diffusé le 14 et 15 mars. Le Mali a été le théâtre de deux coups d'Etat militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord.

La junte militaire au pouvoir est revenue sur son engagement d'organiser des élections rapides pour le retour des civils au pouvoir et revendique sa souveraineté nationale depuis que la communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) a infligé au Mali de lourdes sanctions économiques et diplomatiques le 9 janvier.