Côte d'Ivoire: La réalité sur le plafonnement des prix des denrées

Un catalogue de plafonnement des prix de quelques denrées alimentaires de première nécessité a été présenté, mardi, par le président de la Coalition des organisations de consommateurs de Côte d’Ivoire (CNOC-CI) SOS vie chère, Soumahoro Ben N’faly.

Le plafonnement des prix de denrées alimentaires de première nécessité, effectif

L’annonce a été faite, mardi 15 mars 2022 à Abidjan-Plateau, au cours d’un panel que la coalition a organisé dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs (JMC), qui se célèbre chaque année, à cette même date. Ce panel a été l’occasion pour la CNOC-CI de rappeler les droits et devoirs du consommateur et de présenter les différentes réformes instituées par le gouvernement, relativement au plafonnement du prix de certains produits de grande consommation et de première nécessité sur trois mois, face à la situation de flambée de prix actuelle. Ces denrées concernent entre autres, le riz, l’huile raffinée, le sucre et la tomate.

« Voilà depuis deux ans que nous sommes dans cette situation difficile, en votre nom, nous avons sollicité le président de la République, pour lui faire part de l’inflation sur le marché. Il y-a des opérateurs économiques véreux qui profitent de l’impuissance des consommateurs pour hausser tous les prix. Nous avons donc demandé au président de trouver une solution, vu que le panier de la ménagère ne peut plus rien contenir », a-t-il rassuré, face aux consommateurs présents.

Quatre panélistes dont la conseillère technique du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Kouassi Edith, et le sous-directeur de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce et de l’Industrie, Touré Maurice, ont entretenu le public sur les facteurs majeurs de la cherté de la vie, notamment l’incivisme dans la circulation routière, la pandémie à Coronavirus et le non-paiement des amendes dues à la vidéo verbalisation.

Ils les ont également instruits sur l’attitude à adopter en situation de hausse de prix. Celle de dénoncer les commerçants qui violent les prix standards, en saisissant les autorités compétentes. Selon M. Touré, le Gouvernement continue d’œuvrer pour l’élargissement de la liste des produits à réglementer en termes de grille tarifaire, pour le bien-être des consommateurs.