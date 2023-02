Santé: Comment l'Afrique prépare sa résistance aux antimicrobiens

Le 3ème Congrès de l'Association Africaine pour la recherche et le contrôle de la Résistance aux Antimicrobiens ( AARAM) s'est ouvert le Mercredi 08 février 2023 à l'Institut National de Santé Publique (INSP ) d'Abidjan, autour du thème :"Menaces pandémiques et résistance antimicrobienne: Comment l'Afrique se prépare ?"

Résistance aux antimicrobiens: Des experts africains planchent à Abidjan sur cette pandémie invisible

Cette grande rencontre scientifique s'est déroulé durant trois jours avec la participation de chercheurs et praticiens spécialistes de la résistance aux antimicrobiens venant de de pays d’Afrique francophone, anglophone et lusophone. Les professionnels de santé etaient également présents ainsi que les laboratoires disposant d’outils de diagnostic et de prise en charge des affections microbiennes. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, représentant Monsieur le Ministre.

A l'ouverture du Congrès, le Directeur de l'INSP, Prof. Claude Ndindin qui a souhaité la cordiale bienvenue aux congressistes et a marqué sa joie d'accueillir cette importante réunion scientifique dans son Institut.

Quant au Président de l' AARAM, Prof. Abdoulaye Djimdé, il a souligné que la résistance aux antimicrobiens est un problème que les spécialistes connaissent bien mais qui est malheureusement très peu connu du grand public et dont toute l'ampleur doit être mesurée par les décideurs en santé et c'est pour cela que l'AARAM s'est donné comme mission de produire des données qui permettront de montrer l'étendue de ce problème, non seulement pour la communauté scientifique mais aussi pour les décideurs et pour les populations en général afin que l'utilisation des antibiotiques soient mieux régulées et contrôlées.

Monsieur le Directeur de Cabinet, Prof. Aka Koffi représentant Monsieur le Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a transmis le message de la disponibilité de Monsieur le Ministre à accompagner et à soutenir la recherche scientifique aux côtés de l 'AARAM.

"Nous trouvons de plus en plus dans nos hôpitaux des pathologies liées à des germes multirésistants, ce qui rend complexe leur prise en charge et augmente le risque de mortalité" a souligné Prof. Aka Koffi.

Il a insisté sur le fait que l'AARAM parte plus loin en établissant un lien avec la communauté, en faisant comprendre aux populations que l'usage d'antimicrobiens vient pour soigner les maladies mais qu'il faut faire attention à l'utilisation de ceux-ci.

Une visite de stands a été faite par les autorités

L'objectif général de ce congrès est d’offrir une plateforme de réflexion et d’échanges entre les chercheurs et autres professionnels exerçant dans les domaines de la résistance aux antimicrobiens, par la diffusion de résultats des travaux de recherche relatifs aux questions des résistances des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, par le renforcement des capacités des participants sur les questions de résistance microbienne, par l'offre d'un cadre promotionnel des outils de diagnostic de pointe pour une meilleure prise en charge de ces infections.