Côte d’Ivoire: Tout sur l’Initiative Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO)

Dans un document transmis à afrique-sur7.ci , le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion, a dressé le bilan de l’année 2022 de l’initiative L’Open Government Partnership (OGP) ou Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO). Il s’agit, en effet, d’une initiative multilatérale à laquelle la Côte d’Ivoire a adhérée depuis octobre 2015, et qui vise principalement à promouvoir : la transparence dans la gestion des affaires publiques, la participation citoyenne à l’élaboration et à l’évaluation des politiques Publiques, l’intégrité de l’action publique et des agents publics et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Selon le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion, plusieurs activités ont été réalisées en Côte d’Ivoire au titre de l’année 2022, dans le cadre de la conduite du processus OGP en Côte d’Ivoire.

Ces activités ont essentiellement porté sur : la vulgarisation et la sensibilisation à l’OGP, le suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action National (PAN) 2020-2022, l’élaboration du Rapport d’auto évaluation de fin de mise en œuvre du PAN 2020-2022, la collecte des thématiques pour l’élaboration du PAN 2022-2024, la participation aux rencontres statutaires, et la révision du cadre institutionnel.

‘’ Ces activités ont été réalisées à travers des ateliers et rencontres impliquant les différents acteurs de l’OGP en Côte d’Ivoire (Administration, Société Civile et Secteur Privé). Ce sont notamment, les consultations publiques dans les villes d’Abidjan, de Bonoua, Boundiali, d'Issia et de Toumodi‘’, lit-on.

Deux ouvrages majeurs que sont le Rapport d’auto évaluation de fin de mise en œuvre du Plan d’Action National 2020-2022 (PAN 3) et le Plan d’Action National 2022-2024 (PAN 4) ont également été réalisés durant l’année écoulée.

Aussi, la Côte d’Ivoire a participé à d'importantes rencontres statutaires à savoir : le 3ème Séminaire régional PAGOF (Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones) qui a eu lieu les 30 au 31 mai 2022 à Ouagadougou, et au Séminaire régional Afrique et Moyen-Orient du 1er au 3 novembre 2022 à Marrakech.

Relativement à la révision du cadre institutionnel, un atelier s’est tenu les 11 et 12 avril 2022, en présence de 35 personnes représentant les Ministères parties prenantes, la Plateforme de la Société Civile Ivoirienne pour l’OGP, et le Secteur privé.

Notons qu’une cérémonie bilan des activités OGP 2022, se tiendra le mercredi 15 février 2023, à partir de 15 H 00, à l’Hôtel Pullman au Plateau, sous le haut parrainage du Premier Ministre, et Président du Comité Interministériel OGP , Patrick Achi.