USA : Donald Trump est de retour sur Instagram et Facebook

Très virulent sur les réseaux sociaux surtout pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 puis lors de son mandat de président des États-Unis entre 2017 et 2021, Donald Trump s'était fait banni de ses comptes Facebook, Twitter et Instagram. Plus de deux ans après ces suspensions, Meta est revenu sur sa décision et a décidé de rétablir les comptes de l'ancien président des États-Unis, selon siècle digital.

Le président Donald Trump retrouve tous ses comptes qui avaient été suspendus de Meta

Donald Trump, on s’en souvient, s’est beaucoup fait connaître et est devenu l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux à la fin des années 2010, avec ses nombreuses sorties.

Après les élections présidentielles mouvementées de 2020, Joe Biden a été élu président. Donald Trump avait fortement contesté ces résultats et avait posté un tweet mythique où il appelait à stopper le compte des bulletins de vote.

Ses plus fervents partisans avaient décidé de partir à l'assaut du Capitole où siège le Congrès qui détient le pouvoir législatif dans le pays. Le 45e président des États-Unis est passé du tout au rien le jour où il a félicité les participants de cet envahissement.

Ne cautionnant pas ces propos et considérant qu'il avait involontairement joué un rôle dans la prise du bâtiment, Twitter, Instagram et Facebook avaient expulsé Donald Trump de leurs plateformes en janvier 2021.

Du côté de Meta, la suspension était actée pour 24 heures, le temps de vérifier les violations dans leur politique d'utilisation. Elle a ensuite été amenée à une durée indéterminée après avoir acté que l'ancien président avait bien violé leur règlement.

Enfin, le géant technologique est revenu sur sa décision en bannissant Donald Trump pour deux ans, suite à quoi, elle réévaluerait la situation.

Meta a revu ses plans et a décidé de la levée officielle de la suspension de Trump

Nous voici deux ans plus tard. Entre-temps, Elon Musk a racheté Twitter et a appelé sa communauté à voter pour restaurer ou non, le compte de l'ancien président des États-Unis. 15 millions de personnes ont voté et une majorité (51,8 %) a appelé à sa réintégration.

Le multimilliardaire a décidé de lever le bannissement du compte de Donald Trump qui peut désormais retweeter à volonté. Selon Engadget, Meta a réévalué la situation fin janvier 2023, quelques jours seulement après que les avocats du candidat à la présidence des États-Unis pour 2024, ont expressément demandé à l'entreprise de réinstaurer ses comptes.

La firme de Mark Zuckerberg a officiellement annoncé, le 26 janvier 2023, qu'il allait restaurer à nouveau ses comptes dans les prochaines semaines. C'est le 9 février 2023 à 14 heures 30 que le bannissement de Donald Trump a officiellement pris fin.

Depuis que ses comptes Twitter, Instagram et Facebook ont été réouverts, le 45e président des États-Unis n'a toujours rien publié sur ses comptes.

Pierre Edouard Ouedraogo : www.afrique-sur7.ci