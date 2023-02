Côte d’Ivoire : La 7e édition du Nzi-Festival lancée

Alphonse Koffi, commissaire général du Nzi-festival, a donné le ton de la 7e édition du festival, le mardi 14 février 2023 à l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (Insaac).

7e édition du Nzi-Festival : 500 acteurs artistiques et culturels seront instruits sur les notions d’alphabétisation

La 7e édition du Nzi-festival se tiendra du vendredi 7 au samedi 8 avril 2023 à Dimbokro autour du thème ‘’Alphabétisation fonctionnelle : un tremplin pour la promotion des acteurs culturels et artistiques traditionnels et analphabètes de la région du N’zi’’.

Ce festival se veut un vecteur pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Il a aussi pour objectif de sensibiliser et d'encourager les acteurs bénéficiaires finaux des activités afin qu’ils adhèrent et s’intéressent à leur alphabétisation.

Cette édition qui réunira les départements de Bocanda, Dimbokro et Kouassi-Kouassikro aura comme articulations majeures des expositions d'œuvres d’art et des biens, un concours culinaire, les danses traditionnelles, un atelier de formation, un concours de beauté (Taloa Klaman) et un concert géant.

Selon le commissaire général, Alphonse Koffi, il s’agit d’exhorter les populations à s’intéresser aux projets d’alphabétisation, dont elles sont bénéficiaires. ‘’C’est pourquoi nous proposons tout au long de cette année de mener une campagne de sensibilisation avec une formation en salle d’environ 500 acteurs artistiques et culturels dans le but d’activer, réactiver, reprendre et/ou poursuivre les projets d’alphabétisation initiés dans la région’’, a-t-il indiqué.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci