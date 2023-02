Côte d'Ivoire: Les travailleurs de la Fonction Publique exhortés à la sophocratie

La tribune d’échanges et de partage d'expériences, dénommée «les vendredis de l’expérience », recevait ce vendredi 17 février 2023, Dr Ibrahim LOKPO, Conseiller Technique au ministère de la Fonction Publique, auteur et promoteur de la sophocratie. Cette activité initiée par la Mutuelle des Agents de la Fonction Publique (MAFOP), s'est déroulée en présence de la ministre Anne Ouloto.

Tout savoir sur la tribune d’échanges et de partage d'expériences « les vendredis de l’expérience » du Ministère de la Fonction Publique

« La sophocratie, les clés d'une vie professionnelle réussie », tel était le thème de cette tribune. « Celui qui travaille avec amour, rigueur et élévation d’esprit, est Sophocrate.

« La Sophocratie prône la sagesse. La sagesse doit prendre le pouvoir dans toute relation avec autrui. Donc la Sophocratie, c’est le pouvoir de la sagesse. C’est la sagesse dans le pouvoir et la sagesse au pouvoir sur le plan philosophique. Du point de vue pratique, on devient Sophocrate quand on prend des engagements pour l’intérêt général », a détaillé Dr Ibrahim LOKPO qui a exhorté les travailleurs de la Fonction publique à s'approprier les valeurs que prône la sophocratie, qui sont entre autres, l'amour du travail, la rigueur, la générosité et le respect de ses engagements.

Quant à la Ministre de la Fonction Publique ivoirienne, Anne Désirée Ouloto, elle a félicité le conférencier pour la qualité de son message.

« Je tiens tout simplement à vous dire que notre pays a besoin de cette école car pour moi la Sophocratie est une école qui se situe entre la raison et l’intérêt national. Quand je regarde derrière, l’histoire de notre pays, la Sophocratie peut être une réponse aux problèmes que nous avons connus. Je voudrais également féliciter notre chercheur, notre Sophocrate pour le résultat de ses recherches », a-t-elle soutenu.

C’est sur cette note et une dédicace de l’auteur que les fonctionnaires et agents de l’Etat ont pris rendez-vous pour le prochain numéro de cette tribune qui se tiendra dans le mois de mars.

Notons que la tribune dénommée « les vendredis de l’expérience», est un exercice au cours duquel une hiérarchie se donne à un partage d’expériences sur les attitudes et les aptitudes à avoir pour fournir aux usagers clients, un service public de qualité irréprochable.