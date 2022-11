Côte d'Ivoire-Fonction publique : L'État renforce les règles de discipline

Les autorités de Côte d'Ivoire poursuivent leur politique de modernisation de la gestion de l'administration publique. Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a fait savoir le mercredi 9 novembre 2022 qu'un nouveau dispositif afin de renforcer les règles de discipline et la déontologie chez les fonctionnaires.

Côte d'Ivoire : Un nouveau dispositif pour redéfinir les concepts d'emplois

À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 9 novembre 2022, Amadou Coulibaly a laissé entendre qu'il a été adopté un projet de loi portant statut général de la Fonction publique.

Selon le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, "ce projet de loi s’inscrit dans le cadre global de la politique de modernisation de la gestion de l’Administration publique engagée par le gouvernement". À en croire le ministre de la Communication et de l'Économie des médias, ledit projet "vise, plus particulièrement, à adapter les liens qui unissent l’État à ses agents aux exigences administratives et socio-économiques nouvelles".

Les autorités ivoiriennes veulent adapter l'administration publique à l’émergence des technologies de l’information et à la communication, ainsi qu'à l’évolution du cadre des emplois, à la forte croissance des effectifs et à la dépréciation des conditions de travail, tout comme aux conditions sociales des fonctionnaires et agents de l’État.

Amadou Coulibaly a précisé que "ce nouveau dispositif redéfinit les concepts d’emplois, de grades et de fonctions et garantit un traitement équitable de tous les agents publics, en termes de mobilité professionnelle, de profil de carrière et d’avantages liés à la fonction publique".

Le ministre ivoirien n'a pas manqué de souligner que le dispositif vient pour renforcer les règles de discipline et la déontologie de la fonction publique, dans l'objectif de bâtir une administration publique moderne, professionnelle et performante, guidée par les principes de justice et d’équité, pour accompagner efficacement le développement économique et social du pays, a-t-il ajouté.