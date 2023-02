Festival des fanfares: Tiassalé en effervescence, le message d'espoir d'Alpha Sanogo 

Tiassalé est en effervescence depuis le vendredi 17 février 2023. La ville accueille la première édition du festival des fanfares de Tiassalé (FEFAT) organisé par la structure Wilfried-Kof Organisation.

Côte d'Ivoire: Un festival des fanfares pour célébrer le brassage culturel à Tiassalé

Durant trois jours, une dizaine de fanfares venues d'Abidjan et d'autres villes de l'intérieur du pays, vont s'affronter au stade du village de Tiassalékro, dans la commune de Tiassalé.

Lors de la cérémonie officielle d'ouverture, vendredi, le commissaire général, Wilfried Koffi, s'est réjoui de l'effectivité du festival, un rêve longtemps caressé, devenu réalité grâce à la sollicitude d'un cadre de la région, Alpha Sanogo.

Président de la mutuelle du village de Tiassalékro, Hussein Sasso a fait savoir que "ce festival a été initié, non pas comme une fête de la musique, mais plutôt pour célébrer la diversité culturelle et le brassage qui caractérise Tiassalé".

Pour lui, en effet, "la fanfare est une musique qui traverse le temps et les cultures". Parrain de cette première édition du festival des fanfares de Tiassalé, Alpha Sanogo a salué l'initiative qui vise à rassembler les populations autour de la culture.

Le message d'Alpha Sanogo

Il a réitéré son appel au travail et à l'esprit d'initiative à l'endroit de la jeunesse et s'est engagé à accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens du développement culturel, économique et social de Tiassalé.

Le festival a donné naissance à plusieurs maquis et restaurants géants avec un ballet artistique des groupes de fanfares présents et un concours de la meilleure Fanfare, prévu ce samedi.

Promouvoir la cohésion sociale, consolider la paix entre les peuples, les communautés et valoriser la ville de Tiassalé et au delà, les autres communes de la région de l’Agneby-Tiassa. Tel est l’objectif de la structure Wilfried-Kof Organisation, initiatrice du Festival des Fanfares de Tiassalé.

A travers cet événement consacré spécialement à la promotion de la musique fanfare, les responsables du FEFAT entendent stimuler à leur niveau, le décollage du moteur économique de Tiassalé, en impactant positivement les activités des réceptifs hôteliers, du tourisme et des transports.