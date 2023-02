Agboville : La POSCAG collecte plus de 100 poches de sang

L’antenne régionale du Centre national de transfusion sanguine(CNTS) d’ Agboville a collecté, le samedi 18 février 2023, 104 poches de sang sur un total de 108 personnes inscrites. Une initiative de la POSCAG (Plateforme des organisations de la société civile d’Agboville), qui s’inscrit dans le cadre de sa première édition d’opération de don de sang depuis sa création en 2015.

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. « Si nous sommes réunis ici en ce jour, c’est pour cause noble : celle de donner son sang. En effet, au-delà d’être un simple geste, il est un acte de don de soi, d’altruisme et d’amour pour son prochain. Pour cela, la POSCAG vous remercie et vous félicite car ce sont des vies que vous allez ainsi sauver à travers ce geste. C’est pourquoi, nous vous encourageons à ce qu’il ne soit pas le dernier mais le premier d’une longue série de don de sang qui va se pérenniser », a confié la présidente de la POSCAG, N’Cho Chayé