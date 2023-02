Agboville: Un accident de la circulation fait un mort et plusieurs blessés

La route a encore tué, le samedi 18 février 2023, à Agboville. Un mort et sept blessés, c'est le bilan enregistré dans la collision entre un véhicule personnel et un camion de transport de sable.

La route a encore tué à Agboville

L'accident meurtrier, selon le Centre de secours d'urgence (CSU) d' Agboville, s'est produit entre les villages d'Éry-Makouguié 1 et de Grand-Yapo sur l'axe Agboville-Abidjan.

"3 blessés de sexe masculin âgés, respectivement de 20, 37 et 45 ans. 44, 45 et 52 ans, sont les âges des 3 autres blessés de sexe féminin, ainsi qu'un enfant de 2 ans. Enfin, nous déplorons une victime de sexe masculin décédée. (...) Tous ont été conduits au CHR d'Agboville", détaille le rapport des pompiers civils, qui ont été épaulés dans leur tâche par la gendarmerie, la police et les pompes funèbres.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.