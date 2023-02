Amadou Koné depuis Bouaké : "Travaillons dans les sillons tracés par Ouattara"

Coulibaly Nouala Zié Ali est le tout nouveau Patriarche de la communauté Senoufo de Korhogo résidant dans la région de Gbêkê. Il a été officiellement intronisé le samedi 18 février 2023 à la salle des fêtes de la Préfecture de Bouaké en présence du ministre Amadou Koné fils et cadre de Bouaké et sa Majesté Issa Coulibaly, 1er vice-président de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire et par ailleurs chef du canton de Korhogo venu avec une forte délégation de la région des Savanes.

Région du Gbêkê : le nouveau chef de la communauté Senoufo intronisé en présence du ministre Amadou Koné

C’est dans une ambiance festive, aux rythmes des danses du terroir senoufo ( balafon) et marquée par des jeux d’alliance avec d’autres communautés présentes, que s’est déroulée la cérémonie d’intronisation du nouveau Patriarche de la communauté Senoufo de Korhogo résidant dans la région du Gbêkê , Coulibaly Nouala Zié Ali, ce samedi 18 février 2023.

« Ensemble, partout où nous sommes, nous devons continuer à travailler dans les sillons tracés par notre fils et frère, le Président Alassane Ouattara, pour la stabilité, la paix et le développement de la Côte d’Ivoire », a appelé le Ministre Amadou Koné, avant d’exprimer tout son soutien au nouveau patriarche des Senoufo de Korhogo vivant à Bouaké ( Gbêkê).

Venu de la capitale des Savanes avec une forte délégation, le Chef de canton de Korhogo, Sa Majesté Issa Coulibaly, par ailleurs 1er vice-président de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, a exhorté le nouveau patriarche des Senoufo de Korhogo vivant à Bouaké et ses collaborateurs à toujours promouvoir l’union et la fraternité au sein de la communauté.

« Nous sommes un peuple foncièrement attaché à la tradition et à nos valeurs culturelles. Je compte sur vous pour être toujours des modèles ici à Bouaké », a encouragé Sa Majesté Issa Coulibaly.

Notons qu’outre Amadou Koné et Issa Coulibaly, la cérémonie d’intronisation du nouveau Patriarche des Senoufo de Korhogo résidant dans la région du Gbêkê, a enregistré la présence effective du chef de canton de Kong et celui de Bouaké, des autorités politiques, coutumières et administratives de Bouaké ainsi que des guides religieux et des différents chefs de communautés vivant dans la capitale de Gbêkê.

Sercom Amadou Koné