Bouaké: La FUDPCI s'engage à œuvrer à la stabilité et la paix partout en Côte d'Ivoire

Investiture du bureau-FUDPCI : "Saisissez 2023, année de la jeunesse, pour œuvrer à la stabilité et la paix" (Amadou Koné)

« Notre pays, depuis l’avènement du Président Alassane Ouattara, poursuit sa marche vers le développement et le progrès. Pour ce faire, il a besoin de demeurer dans un climat stable et sécurisé. Et votre engagement dans ce sens ne peut qu’être encouragé (…) Le Président de la République a désigné 2023 comme année de la jeunesse. Je vous invite donc à saisir cette opportunité pour prendre toute votre place dans les actions de développement de notre pays », a encouragé le ministre ivoirien des Transports Amadou KONE au cours de la cérémonie d’investiture du bureau national de la Force Unie pour le Développement et la Paix en Côte d’Ivoire (FUDPCI), le samedi 18 février 2023 à Bouaké.

Aboudramane Coulibaly, le président national de la FUDPCI, manifestant toute sa reconnaissance au ministre Amadou Koné, a dit :

« Votre engagement auprès de la jeunesse nous inspire et nous encourage à faire encore mieux. Soyez rassuré de notre détermination à toujours œuvrer pour la promotion des actions de paix et de développement incarnées par le Président de la République ».

Notons que cette activité d’investiture de la FUDPCI a bénéficié du soutien du Secrétariat National du RHDP chargé du Monde Associatif, représenté par M. Karim Ouattara.

Sercom Amadou Koné