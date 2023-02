Côte d'Ivoire: Yango for Business, la nouvelle offre de Yango pour les entreprises

Le service de VTC Yango a lancé le service B to B pour les entreprises à Abidjan. Les entités commerciales locales pourront désormais ouvrir un « compte d'entreprise Yango for Business » pour fournir à leur personnel des trajets sûrs et pratiques en utilisant les moyens des partenaires Yango en Côte d'Ivoire.

Le service de VTC Yango lance le service B to B pour les entreprises à Abidjan

Le service « Yango for Business » fonctionne sur une plateforme numérique qui permet aux entreprises utilisatrices de gérer les besoins en transport de leur personnel. La plate-forme permet aux utilisateurs de calibrer l'utilisation du service, de hiérarchiser les services, de passer des commandes, de consulter l'historique des commandes des passagers…

Selon l’entreprise, le nouveau service aidera les organisations et autres institutions de l'entreprise à gérer de manière le budget alloué aux déplacements des employés et aux voyages d'affaires, à éviter la fraude et les dépenses inappropriées et à organiser les processus de manière plus transparente, en bénéficiant d'avantages tels que un service d'assistance dédié permettant ainsi d’améliorer les conditions de travail des employés. L'entreprise affirme que l'utilisation du service Yango for Business peut même être plus rentable pour une société que l'utilisation de sa propre flotte.

Le service permettra aux entreprises et aux entreprises utilisatrices de superviser et de gérer leurs besoins de transport. Cela les aidera à optimiser les coûts de transport, à gagner du temps pour une meilleure productivité et à fidéliser les employés », a déclaré Adeniyi Adebayo, responsable Afrique de Yango.

Depuis son lancement en 2018, Yango a connu une forte croissance en Côte d'Ivoire. Pour les habitants du pays, la marque Yango est déjà devenue synonyme de voyage rapide, confortable et sûr. Contrairement à ses concurrents, Yango utilise ses propres cartes, son propre système d'itinéraire et de navigation basé sur des technologies d'intelligence artificielle. Une autre caractéristique du service Yango est la sécurité renforcée.

Chaque conducteur du système se voit attribuer une note, qui change en fonction du type de retour qu'il reçoit sur la base des trajets effectués. Les utilisateurs de l'application peuvent partager leur itinéraire de voyage avec leur famille et leurs amis en temps réel. En outre, des lignes d'assistance d'urgence sont disponibles pour les passagers, ainsi que la possibilité de contacter les services d'urgence publics directement dans l'application.