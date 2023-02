Côte d’Ivoire: Ali Konaté instruit les jeunes femmes musulmanes sur les valeurs du hijab

Instituée pour encourager les jeunes femmes musulmanes à porter le voile, la 4e édition de la journée du hijab, axée sur le thème « Construire sa personnalité sociale professionnelle », s’est déroulée le samedi 18 février 2023 à l’amphi A de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan.

4è édition du hijab - Ali Badarah Konaté: « On ne peut pas participer au développement de son pays sans socle spirituel »

Patron de la cérémonie, Ali Badarah Konaté, conseiller économique, social, environnemental et culturel (CESEC), a salué l’initiative de la structure organisatrice, avant d’expliquer les valeurs dégagées par cette 4ème édition du hijab. « Nous saluons l’initiative de l’Association musulmane pour le bien-être familial en Côte d’Ivoire (Ambef-CI) pour la 4è édition. Cela démontre leur constance et leur engagement à mieux éduquer la jeune fille musulmane », a-t-il félicité.

« Aucune société ne peut se développer sans des valeurs spirituelles, morales et sociétales fortes. Les valeurs déterminent la vision et éclairent la démarche. J'exhorte donc la jeunesse musulmane, la jeunesse féminine musulmane, à faire siennes les valeurs d'honnêteté, de courage, de goût du travail bien fait, le goût de l'effort, la persévérance, l'humilité, la générosité et la loyauté. C'est avec ces valeurs que l'on se construit et contribue à l'édification d’une société d’excellence », a enseigné Ali Badarah Konaté.

Selon le CESEC, cette année 2023 a été décretée année de la jeunesse par le président de la République, Alassane Ouattara, bien que, depuis le début de sa présidence, il n'a cessé de promouvoir la jeunesse et les jeunes. « On ne peut pas participer au développement de son pays sans socle spirituel. Il ne faut pas que le jeune musulman, la jeune musulmane soit comme un nénuphar, une fleur de mer qui brille mais qui n’a pas de racines. Partout où vous passez, outre le voile de la pudeur que vous portez, c'est au voile de l'excellence, de l'exemplarité, de la rigueur et de l'honnêteté que l'on doit vous reconnaître et vous admirer », a-t-il renchéri.

Présidente de l’Association musulmane pour le bien-être familial en Côte d’Ivoire, Cissé Khady Epse Binaté a indiqué que le but du hijab, est de promouvoir le voile islamique à travers des actions de sensibilisation sur les droits des femmes musulmanes à se vêtir comme elles le souhaitent et à être respectées dans leurs choix.

Pour Mada Sangaré, coach en Leadership féminin, cette initiative permet à la femme mais encore à la jeune fille musulmane à s’intéresser davantage à l’habillement islamique et de le comprendre. Des valeurs prônées par Allah dans le Noble Coran et dans la tradition du Prophète Mouhammad (Saw). Désignant le voile ou foulard islamique, le hijab est un vêtement féminin porté par des femmes musulmanes. Il couvre la tête en laissant le visage apparent.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci