Côte d'Ivoire : Et de 10 pour le festival de conte Krigambo !

La 10e édition du festival de conte Krigambo aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 février 2023. L'événement, organisé par la structure Point de lecture, accueille cette année de grands noms de l'art oratoire en Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Plusieurs grands noms du conte attendus au festival de conte Krigambo

Koffi Koffi, le secrétaire exécutif de l’Association Point de lecture célèbre la 10e édition du festival de conte Ahoko Kouah’in ngwa gwa de Krigambo du 24 au 26 février. Débuté en 2014, l’événement qui braque chaque année les projecteurs sur le petit village de Krigambo (à 20 km de Bouaflé, sur l’axe de Zuenoula, dans la sous-préfecture de Pacouabo) est l'un des rares festivals de conte en Côte d'Ivoire.

Koffi Koffi se donne pour objectif de maintenir allumée la flamme du conte ancestral traditionnel en invitant chaque année sur sa scène les conteurs traditionnels de tout le pays pour venir dire des contes dans leur langue. Et ce, en hommage à l’un des leurs disparu en 2012.

En effet, le festival porte fièrement le nom d’un conteur majeur, le défunt Ahoko Kouah’in, célébrité culturelle du village de Krigambo, oncle de Koffi Koffi, dont la renommée s’étendait dans toute la région. Il pouvait conter toute une nuit durant sans jamais se redire dans les histoires.

Cette année, Krigambo accueillera encore de grands noms de cet art oratoire tels que le légendaire Alexis Djisso, la valeureuse Thérèse Yao, Zou Michel, Fiessou Kpokpo et Drissa, un conteur Sénoufo.

Malgré les difficultés financières que rencontre le commissaire général Koffi Koffi, il réussit chaque fois à tenir le pari d’une bonne organisation appréciée, comme pourront le témoigner tous ceux qui y ont une fois participé. « L’autre difficulté est de trouver des conteurs. Beaucoup de dépositaires de cet art, beaucoup de sachants meurent vieux dans nos contrées, sans toujours avoir réussi à transmettre. C’est la raison d’être de la collection Conter les soirs d’Afrique que nous avons créée en collaboration avec l’éditeur Les Classiques ivoirienne et qui est destinée à recueillir les histoires et les codifier », explique Koffi Koffi.

L’innovation cette année, c’est le concours de lecture, qui se tiendra trois jours avant le début des festivités et qui évaluera le niveau des élèves des quatre collèges privés de Pacouabo et des écoliers du primaire dans le village de Krigambo. Des dictionnaires, des livres et d’autres gadgets récompenseront les meilleurs de ce concours. Il est également prévu des cafés littéraires à l’endroit de 570 élèves avec les auteurs Seydou Gougna et Christian Yankey.