San Pedro: Le maire Félix Anoblé confie le festival Saint Pierre à Dieu

C’est par une messe à la cathédrale Saint Pierre de San Pedro que Félix Anoblé, initiateur du festival Saint Pierre, a donné le ton des festivités de cette semaine culturelle, économique, gastronomique le dimanche 19 février 2023.

Côte d’Ivoire : La 5è édition du Festival Saint Pierre de San Pedro, lancée

Pendant une semaine, du dimanche 19 février 2023 au dimanche 26 février 2023, la ville de San Pedro va vibrer au rythme de la 5è édition du festival Saint Pierre. ‘’Il n’y a aucune œuvre humaine qui puisse réussir sans Dieu. Nous sommes venus confier ce festival à Dieu. Le festival Saint Pierre est un festival qui se déroule autour de la célébration de Saint Pierre qui est une fête religieuse catholique. Dans l’Eglise catholique, San Pedro a pour Saint Patron Saint Pierre. Il était donc important pour nous, le jour où nous lançons le festival Saint Pierre, de venir à Saint Pierre qui est représenté par la cathédrale Saint Pierre et qui est dans la commune de San Pedro, confier cet événement à Dieu’’, a déclaré le maire de San Pedro.

Félix Anoblé a annoncé que cette 5è édition répondra aux attentes des uns et des autres au regard de son programme alléchant. La messe a été dirigée par le père Wakily Ballo Antoine, curé de la paroisse cathédrale Saint Pierre de San Pedro. Dans son prêche, le curé a rappelé le sens et l’importance de cette semaine pour les chrétiens catholiques de San Pedro. ‘’Cette messe marque le début d’une semaine très importante pour nous, chrétiens catholiques et pour notre commune. Sans Dieu, notre vie ne représente pas grand-chose. Les textes de la Bible nous invitent à être saints comme l’est notre Père Céleste’’, a-t-il indiqué.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci