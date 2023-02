Côte d’Ivoire - Tourisme : Le projet ‘’Mon doux pays’’ lancé

Faire la promotion et faire découvrir les endroits magiques en Côte d’Ivoire, c’est tout l’essence du projet ‘’Mon doux pays’’. Le projet touristique et de loisir a été présenté le jeudi 16 février 2023 lors d’une visite à Grand-Lahou.

Le projet ‘’Mon doux pays’’ pour redynamiser le tourisme en Côte d’Ivoire

Pour l’année 2023, ce sont 10 sites touristiques qui seront visités pour permettre une meilleure visibilité de ces sites. Selon Steve Fayomi, manager senior de la communication commerciale d’Orange Côte d’Ivoire, un guide touristique numérique sera dressé dans les espaces tels que : l’aéroport, les hôtels…afin de permettre aux influenceurs, aux touristes et à tous de découvrir et de partager la beauté des sites. ‘’Nous sommes aujourd’hui réunis pour le lancement du magnifique projet ‘’Mon doux pays’’ de Nader Fakhry, brillant homme. Le lancement de ce projet concrétise un certain nombre de choses qu'on a déjà faites ensemble’’, a-t-il indiqué.

Pour sa part, Nader Fakhry, porteur du projet ‘’Mon doux pays’’, a indiqué que chacune des destinations visitées, sera une découverte. ‘’Ce sont dix destinations à promouvoir en Côte d’Ivoire et réalisées avec des personnalités ivoiriennes sur une période d’un an à travers des vidéos partagées via les réseaux sociaux’’, a-t-il fait savoir.

Cette conférence de lancement du projet ‘’Mon doux pays’’, s’est faite sous la forme de découvertes touristiques avec une quinzaine de journalistes qui ont visité l'île perdue, les mangroves, l’embouchure des trois croisements et la plus grande île d’Afrique de l’Ouest à Lahou- Kpanda, un avant-goût du projet. A noter que le projet est à l'initiative de la compagnie de téléphonie Orange Côte d’Ivoire et le créateur de vidéos et photographe, Nader Fakhry, porteur du projet.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci