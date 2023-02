Gohitafla: Ces projets qui parlent en faveur du maire Athanase Youan Bi

Dr Youan BI Trazié Bertrand Athanase, maire de Gohitafla, ne manque pas d'occasion pour exposer le bilan de la collectivité décentralisée dont-il a la charge depuis 2018. C'est ainsi qu'il a entamé, du vendredi 17 au lundi 20 févier 2023, une tournée de présentation de la première partie de son bilan dans les 17 villages de la commune.

Gohitafla : Le maire Youan Bi Athanase présente son bilan

C’est un maire heureux et fier d’avoir accompli la mission à lui confiée par les populations, qui a présenté partout il est passé, ses vœux de nouvel an. Il a dit pouvoir compter sur chacune et chacun pour la réussite de cette mission collective.

Dr Youan Bi Athanase en a profité pour dévoiler aux populations les grands projets réalisés et en cours de réalisation depuis près de 5 années. Et ce, conformément à la feuille de route fixée par le Conseil municipal.

"Chères populations de Gohitafla, une année vient de s’achever. Une autre commence. Il est de coutume en ces circonstances de faire un bilan de l’année écoulée et des perspectives pour l’avenir. La particularité de cette fin d’année est qu’elle coïncide presque avec la fin de mon premier mandat à la tête de la mairie de Gohitafla. Dès lors, il est donc important de faire un petit bilan des actions menées lors de cette mandature", a introduit le candidat du RHDP aux prochaines élections municipales à Gohitafla.

Projets réalisés à partir du budget communal

Dans le secteur de l'éducation

- Trois (3) classes construites dans le village de Blèfla

- Six (6) classes construites dans les villages de Lologui-Zrabisseifla

- Trois (3) classes, bureau et latrines construits dans le village de Kouaisseifla

- Trois (3) classes, bureau et latrines construits dans le village de Diégalafla

- Trois (3) classes, bureau et latrines construits dans le village de Ouréitafla

- Une cantine scolaire à Brodoufla

- Construction d’un établissement de suivi des enfants de 0 à 5 ans à Dorifla

- Don de plus de 1000 tables-bancs aux écoles de la commune

- Réhabilitation de la toiture de l’EPP Centre de Gohitafla

- Célébration des journées d’excellence chaque année

Dans le secteur de l'eau potable

- Construction d’un forage d’eau d’une capacité de 10m³/heure pour augmenter la capacité du château d’eau de Gohitafla

- Installation d’un système électrique de pompage d’eau dans le village de Diégalafla

- Installation d’un système électrique de pompage d’eau dans le village de Kouisséifla

- Installation d’un système électrique de pompage d’eau dans le village de Ouréitafla

Dans le secteur de la sécurité

- Subventions annuelles apportées à la gendarmerie, à l’inspection et à l’unité mobile pour leur fonctionnement.

Dans le secteur du social

- Don de fauteuils roulants aux handicapés de la commune

Dans le secteur de l'emploi et de la jeunesse

- Vingt-cinq (25) magasins construits au marché de Gohitafla

- Réhabilitation du foyer des jeunes

Dans le secteur de l'assainissement

- Construction de caniveaux de plus 500 mètres plus la pose d’un dalot dans le quartier de Blèfla

- Reprofilage lourd de 5 Km

- Construction de dix (10) postes de groupage d’ordures

Dans le secteur de l'électrification

- Extension du réseau électrique de Gohitafla

Dans le secteur des services

- Informatisation de la collecte des taxes de la mairie de Gohitafla

- Dématérialisation (informatisation) de l’état civil

- Établissement de plus de 1000 extraits de naissance hors délai.

Quelques projets obtenus ou actés grâce au lobbing de Dr Youan Bi Athanase

- Érection de Gohitafla en chef-lieu de préfecture

- Bitumage du tronçon Zuénoula-Gohitafla-Agbaou-Béoumi (95 Km)

- 5 Km de bitumage de voirie dans la ville de Gohitafla

- Extension du réseau électrique dans la ville de Gohitafla

- Électrification de la totalité des villages de la commune de Gohitafla (Brodoufla, Ouréitafla et de Grazra)

- Construction d’un collège à base 4 dans le quartier de Lologui

- Don de cent (100) tables-bancs à l’inspection primaire de Gohitafla

- Convoi de cent (100) tables-bancs au lycée de Gohitafla

- Plus de 500 bénéficiaires des projets emploi-jeune

- Plus de 100 bénéficiaires de FASI

- Vingt (20) bénéficiaires de permis de conduire



- Installation de centre d’enrôlement CMU

- Installation d’un centre d’audience foraine

- Installation d’un centre d’enrôlement CNI.

"Chers parents, nous pensons avoir bien travaillé avec les moyens qui nous été confiés durant ses cinq années. Vous nous avez vu à l'épreuve et vous savez de quoi nous sommes capables. L'heure n'est pas au changement sous le faux prétexte qu'il faut changer. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous comptons poursuivre le développement amorcé depuis notre arrivée à la tête de la mairie de Gohitafla. C'est pourquoi, chers parents, populations de Gohitafla, je suis venu vous confier ma candidature pour un deuxième mandat. Vous me connaissez bien et je vous connais aussi. Pardonnez, continuez à me faire confiance pour que, notre commune voire le département de Gohitafla poursuivre son avancée vers le développement tant recherché depuis des decennies", a plaidé le maire sortant, Dr Youan Bi Athanase.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom