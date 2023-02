Régionales Marahoué 2023: 37 villages de Zuenoula choisissent Alexis Trazié Bi

Dans le canton NIONOS composé de 4 Tribus ( MINS, NIONOS, DIONON et BIÉ ) de 37 villages, du département de Zuenoula, des soutiens à la candidature aux régionales de l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, député du département de Bonon, membre du bureau politique, délégué du PDCI-RDA, se multiplient.

Les chefs traditionnels du Canton NIONOS: "Chez nous à Zuénoula, nous avons besoin de l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan"

Depuis l'annonce de l'ouverture des intentions de candidatures pour les élections municipales et régionales à venir, des chefs traditionnels ainsi que personnes anonymes se mobilisent, de Sinfra à Zuénoula, en passant par Bouaflé et Gohitafla, pour réclamer la candidature de l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan aux régionales dans la région de la Marahoué.

D’abord, les chefs traditionnels réunis au sein du collectif des chefs traditionnels du Canton NIONOS du département de Zuenoula qui ont apporté un soutien indéfectible à M. Zamblé Bi Zahoury Zephirin avant de se raviser publiquement.

C’était le lundi 30 Février 2023 à GOHOUNFLA, au cours de la cérémonie de présentation de vœux des populations.

« C’est avec le cœur que nous vous parlons… On a besoin de Trazié Bi Guessan. C’est notre Dieudonné. Nous sommes en retard dans le développement. Et celui qui peut faire plus pour nous, c’est bien l'honorable Alexis Trazié Bi. Chez nous à Zuénoula, nous avons besoin de lui", a exprimé Sa Majesté TRAZIÉ Bi, chef de Tribu Nionos, au nom du Collectif desdits chefs.

L'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, député du département de Bonon, a annoncé qu’il se porte candidat et espère être le choix du PDCI-RDA aux élections régionales 2023 dans la Marahoué.

S’il n’a pas voulu trahir un secret, l'honorable Alexis Trazié Bi a officiellement enfoncé une porte déjà ouverte. Il a affirmé son intention de briguer le poste cette année.

"Pour ceux qui souhaitent me voir apporter davantage pour la Marahoué, je vous annonce que je suis candidat à l’élection régionale de la Marahoué. Avec mes frères, nous reviendrons vers vous pour l’acter et préparer les futures échanges électorales", a annoncé l'honorable Alexis Trazié Bi non sans recevoir un tonnerre d’applaudissements.

« L'état de nos villages est alarmant. Mon objectif est de changer les choses pour permettre aux villages de cette région d'être à égalité dans le développement », a déclaré l'honorable Alexis Trazié Bi.

Info: Guillaume K.