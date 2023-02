Côte d'Ivoire : Bertrand Ocho Kokou prône la cohésion pour le développement d'Agboville

Il y avait une ambiance particulière, le samedi 18 février 2023, au quartier Adahou extension d'Agboville. Et pour cause, le quartier a vu plusieurs de ses voies reprofilées à l'initiative de Bertrand Ocho Kokou, cadre du département.

Agboville : Un match de gala des femmes pour consolider la fraternité à Adahou extension

L’autre événement majeur de cette même journée a été la rencontre de maracaña dénommée : Match de gala en faveur des femmes.

La rencontre sportive qui s'est déroulée sur le terrain du sous-quartier Méricas a tourné au profit de l’équipe Les étoiles de Sans loi face à celle des Mamans de Méricas sur un score étriqué de 1#0, au terme du temps réglementaire de 2 fois 20 minutes.

« Je prends la parole ce soir, au nom de la jeunesse d'Adahou extension pour dire merci au parrain Ocho Bertrand pour toutes ses activités et l'effort fourni au niveau de notre quartier Méricas. Grâce à vous, la jeunesse peut, aujourd'hui, compter sur quelqu'un pour son essor. Depuis 2011 jusqu'à ce jour de 2023, nous étions orphelins. Nous, jeunes d’Adahou extension, sommes très heureux de la joie que vous mettez dans le cœur de nos parents. Nous pouvons compter sur vous et sachez aussi que vous pouvez compter sur nous dorénavant », s'est engagé Béda Alex, porte-parole de la jeunesse d’Adahou extension, en présence de la chefferie du quartier.

Procédant au coup d’envoi de la rencontre, Bertrand Ocho Kokou, parrain de la cérémonie, a exhorté les populations à la fraternité et à la cohésion sociale.

« Chers parents, chers amis jeunes, merci de m'avoir associé à cet événement. Vous êtes sans ignorez que nos mamans sont le socle, la base de nos différentes familles. La mère, c'est la vie. Et, organiser cette activité à leur intention est à saluer. Chères sœurs, je tiens à vous dire que c'est un jeu. C'est une festivité et nous allons tous gagner(...) Pour nous, c'est juste une manière de réunir tous les quartiers en un seul, de fédérer tous les habitants pour consolider la fraternité et la cohésion sociale. Soyez donc indulgentes, fairplay et que la meilleure équipe gagne", a-t-il plaidé.

Pour Bertrand Ocho Kokou, Agboville se métamorphose depuis quelques années et cela doit continuer.

"Pour poursuivre cette transformation, il faut que nous soyons tous ensemble, unis. C'est pour cela que, j'ai pris mon bâton de pèlerin et apporter modestement ma partition à cette nouvelle ère de développement qui souffle sur Agboville et toute l'Agnéby-Tiassa. Nous comptons vous soutenir davantage afin de susciter beaucoup de leaders au sein de la jeunesse. Alors, j'ai besoin de votre soutien et de vos prières pour la réalisation de cette vision", a confié l'ingénieur en génie civil.

En janvier dernier, Bertrand Ocho Kokou avait offert 20 poteaux à énergie solaire au village d'Akampo dans la commune d'Agboville.

Notons que les joueuses des 2 équipes de la première édition du Match de gala en faveur des femmes d'Adahou extension, sont reparties les bras chargés de trophées, médailles et des enveloppes.

Tizié TO Bi

Correspondant régional