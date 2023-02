Prix Bacim 2023: Pourquoi Harthmann AKA est désigné meilleur leader social de Dimbokro

Le samedi 25 Mars prochain, plusieurs acteurs de développement de notre pays, seront distingués. C'est l'information qu’a laissé entendre Franck Mickaël KOFFI, président du comité de distinction des BACIM au cours d'une conférence de presse à Cocody Angré le samedi 18 février 2023.

C'est reparti pour la 6ème édition du prix BACIM ( Bâtisseurs de la Côte d'Ivoire Moderne )

A la tête d'une structure de communication spécialisée également dans les sondages, Monsieur Franck Mickaël KOFFI a expliqué au parterre de journalistes présents, les critères de sélection des nominés.

"Notre pays s'est bâti avec des hommes et des femmes qui maintes fois demeurent dans l'anonymat pour au final les honorer plus tard et la plupart du temps à titre posthume.

Archange Communication Media s'est donné pour mission de mettre en lumière leurs œuvres dans le but d'encourager les ivoiriens au goût du travail bien fait", a-t-il expliqué.

Franck Mickaël KOFFI est revenu sur la désignation de M. Harthmann AKA, entrepreneur et cadre de la région du N'Zi, en tant que Prix Bacim 2023 du meilleur leader social du département de Dimbokro.

"Difficile de parler des meilleurs leaders qui comptent à Dimbokro sans évoquer le nom de cet entrepreneur émérite, M. Harthmann Aka ‘’l'étoile du N'Zi’’ petit nom à lui donné par ses admirateurs, désormais considéré comme un modèle et une référence pour les jeunes de sa région. Homme de paix et humaniste, pour son grand amour pour Dimbokro ville où il alterne parrainage d'activités culturelles , financement de projets pour l'autonomisation des jeunes et des femmes sans oublier le reprofilage des routes pour faciliter l'évacuation des malades vers la ville et permettre aux cultivateurs d’écouler facilement leurs produits au chef-lieu ; des dons de nombreuses motos, de type tricycles à plusieurs jeunes en plus de dons de kits scolaires aux parents d'élèves en difficultés sans omettre la prise en charge médicale offerte à ses parents malades et aussi les dons de vivres et de non vivres aux populations sans distinction ethnique et religieuse de multiples quittances de CNI payées par ses soins pour permettre à ses parents d’obtenir leur pièce d'identité sans débourser des sommes d'argent. Ce sont autant d'actions qui lui ont valu cette prestigieuse distinction", a-t-il relevé.