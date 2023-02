Edwige Diety depuis Danané : « Pourquoi pas une femme au Conseil régional du Tonkpi ? »

Alors qu'elle parrainait une double cérémonie à DALEU, dans le département de Danané, la présidente de la fondation KED, Edwige Diety, s'est prononcée sur les futures élections régionales dans le Tonkpi.

A l'occasion de la cérémonie d' investiture du Bureau de la mutuelle de développement de Daleu (Mudeda) suivie du lancement officiel du festival Sêh Mah Wôh le Vendredi 17 Février 2023, le peuple de DALEU, chef-lieu de sous-préfecture, venu en grand nombre dans la cour de l'école primaire publique de la petite ville, a découvert une Edwige Diety auréolée dans son habituel manteau de dame au grand cœur.

« Nous voulons à travers cette double cérémonie parainée par Madame Edwige Diety, mettre au grand jour la splendeur de notre patrimoine culturel du canton Gouroussé. N'oublions pas que dans le département de Danané, le Gouroussé est reconnu pour son respect sacro-saint de nos us et coutumes», a indiqué Domi Singo, président de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Daleu, avant d'interpeller le pouvoir public sur le mauvais état de la route.

« Conscient de ce qu'aucun individu ne peut à lui seul faire la route traversant le Gouroussé, nous continuons de plaider auprès de l'État de Côte d'Ivoire afin qu'il ait pitié des populations de ce grand canton Gouroussé. Nous souffrons énormément de notre route qui au lieu de précéder le développement, nous tue. Ici, les seuls cas d'évacuation sur l'hôpital général de Danané sont synonymes de mort assuré. Malades et femmes enceintes sont transportés à motos vers les centres de santé urbains. Et le Gouroussé continue d'enregistrer des morts encore et encore», a-t-il témoigné.

Une interconnexion par la route des départements de Danané et de Sipilou que souhaitent de tous leurs vœux tous les cadres du canton. Notamment Gbato Félicien, Commissaire Général du festival Sêh Mah Wôh. « Le Gouroussé ne désespère pas. Nous faisons confiance au président de la République qui reste un homme de parole. Il nous l'a promis. Il le fera. Nous avons espoir». Exposant sur la nécessité de la création d'un festival dans cette corne du département de Danané, le commissaire général précise :

« Nous sommes partis de la problématique que le Gouroussé est très souvent présenté sur son mauvais angle, celui de ses difficultés. Nous sommes noyés par les multiples questions du sous-développement. La Mudeda, à travers le Sêh Mah Wôh festival, vient présenter notre canton sous ses beaux jours. Nous avions besoin d'espace en vue de promouvoir nos valeurs culturelles. D'ici peu, notre canton aura un impressionnant circuit touristique», a-t-il expliqué.

Le message d'espoir d' Edwige Diety

Pour la marraine Edwige Diety, sa présence à Daleu "est le signe du renforcement de la fraternité historique existant entre le canton Kalé dont elle est originaire et le canton hôte du Gouroussé ". Une fraternité qui, selon elle, lui a permise d'apporter en retour aux populations de Gouroussé, du soulagement à travers des constructions sur fonds propres d'infrastructures scolaires et sanitaires, des appuis en matériel logistique, la dotation d'unités de transformation de manioc et l'octroi de fonds aux femmes pour leur autonomisation. Au titre des projets en cours de réalisation, la marraine annonce leur inauguration pour cette année même.

Aux jeunes, elle les a exhortés à la responsabilité au quotidien car cette jeunesse du Gouroussé "constitue l'avenir de cette contrée". Edwige Diety s'est ensuite engagée aux côtés des femmes pour leur autonomisation financière. Car " à travers une seule femme, c'est toute une famille qu'on aide".

Face aux vivas des populations et des invités de marque, la marraine s'est interrogée : « Je me suis inculqué l'altruisme personnellement sans jamais recourir au Conseil régional du Tonkpi. Je l'ai fait de mes propres moyens. Et si un jour ?...Daleu, si un jour ?...Si ma ferme volonté a abouti à réaliser autant d'actions, n'est-il pas possible que l'on puisse expérimenter une femme à la tête du Conseil régional du Tonkpi ? Réfléchissez-y. Ensemble, nous pouvons rendre possible le rêve du Gouroussé, celui d'une localité développée dans un Tonkpi émergent», a-t-elle déclaré.

Le don de 2 millions FCFA aux associations des femmes des villages de Nimpleu 1 et de Guizreu en vue de leur autonomisation, suivi des récompenses estimées à 1.450.000 Fcfa aux équipes finalistes du tournoi portant son nom, ont été le clou de cette cérémonie.

Une correspondance de Sony WAGONDA.