Russie : Poutine accuse l'Occident d'avoir fait de la pédophilie "la norme"

Le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi l'Occident d'avoir fait de la pédophilie "la norme", dans un discours annuel à la nation très attendu, un an après le début de l'offensive militaire en Ukraine.

Pédophilie : Vladimir Poutine parle de "perversion de l'Occident" dans son discours à la nation

"Regardez ce qu'ils font avec leurs propres peuples: la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie, sont déclarées comme étant la norme (...). Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels", a-t-il lancé dans son allocution.

Le président de la Russie renvoie ensuite à la religion. "Mais j'aimerais leur dire, regardez les Saintes Écritures et les livres fondamentaux de toutes les autres religions du monde", dit-il.

"Tout y est dit, y compris que la famille est l'union d'un homme et d'une femme. Mais même ces textes sacrés sont aujourd'hui remis en question."

Le président américain Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev lundi, promettant de nouveaux armements et un soutien "indéfectible" à son allié ukrainien, avant de se rendre en Pologne à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe.

La Chine a appelé mardi à "promouvoir le dialogue" en Ukraine, se disant "très inquiète" du conflit qui "s'intensifie et devient même hors de contrôle".