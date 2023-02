France: Au coeur des échanges entre Patrick Achi et Elisabeth Borne

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a échangé le 21 février 2023 à Paris, avec son homologue française Elisabeth Borne. A l’issue de la rencontre, le Chef du gouvernement ivoirien a expliqué que la réunion visait principalement à approfondir certains sujets évoqués, le 25 janvier dernier, entre les Présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, lors de leur entrevue à Paris.

Coopération Côte d’Ivoire - France: Patrick Achi échange avec Elisabeth Borne

« Nous avons parcouru ensemble les sujets portant sur les infrastructures, sujets pour lesquels la France nous appuie, en particulier le projet du Métro d’Abidjan et le projet de l’extension de l’aérogare. Nous avons abordé également le financement du C2D qui porte sur un large éventail de secteurs. Ils concernent l’agriculture, la santé, l’enseignement technique et professionnel et l’insertion des jeunes », a fait savoir Patrick Achi.

En compagnie de membres du gouvernement ivoirien et du Président du COCAN, le Premier Ministre et son hôte ont également abordé la question des initiatives en faveur des jeunes, suivant la volonté du Président Alassane Ouattara de faire de 2023 l’année de la jeunesse. « Nous avons avec eux partagé l’expérience qu’ils ont en matière d’appui, de formation et d’insertion des jeunes. Ensemble nous avons décidé de voir ce qu’il est possible de faire au niveau de la Côte d’Ivoire en 2023 », a précisé le Premier Ministre ivoirien.

Patrick Achi a par ailleurs mis à profit cette rencontre pour s’inspirer de l’expérience de la France qui va abriter les Jeux Olympiques, en termes d’organisation de grands évènements, et ce, à quelques mois de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue début 2024 en Côte d’Ivoire.

« La rencontre s’est passée dans de bonnes conditions et je pense que nous pourrons en tirer des avantages gagnants pour nos deux pays », a conclu Patrick Achi. Notons que sur instructions du Président de la République, le Premier Ministre ivoirien a invité son homologue française à une visite en Côte d’Ivoire.

