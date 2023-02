Côte d'Ivoire : Pourquoi une piscine olympique à Yopougon

Yopougon-Le ministre des Sports, Danho Paulin et le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, ont procédé à la pose de la première pierre d'une piscine olympique à Yopougon.

Bonne nouvelle pour la jeunesse de Yopougon

Yopougon, la plus grande commune de Côte d’Ivoire en termes de superficie, compte une forte population jeune et plusieurs établissements scolaires d'enseignement de tous les niveaux, ainsi que de grandes écoles.

La situation géographique de Yopougon l'éloigne un tant soit peu du centre d'Abidjan et de certaines infrastructures importantes et nécessaires à l'épanouissement des populations et à l'autonomie de la commune. Rapprocher les infrastructures sportives des populations prend tout son sens avec la construction à Yopougon d'une piscine olympique qui est un outil didactique, éducatif, professionnel et attractif, car considéré comme une infrastructure de luxe, dans cette commune.

Les deux autorités gouvernementales qui ont posé la première pierre de la piscine olympique de "Yop city la belle" ont fait l'écho de la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui met l'épanouissement et le bien-être des populations au cœur de ses actions. Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo et le ministre Paulin Claude Danho ont lancé les travaux de construction de la piscine olympique de Yopougon le mercredi 22 février 2023.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme ‘’AISANCE NAUTIQUE ’’ initié par le gouvernement ivoirien. C'était en présence du 4e adjoint au maire de Yopougon, représentant le ministre d'État, Gilbert Kafana Koné, des élus, des chefs de villages et de communautés, des femmes, des jeunes et de toutes les forces vives.

Justifiant la mise en œuvre du programme, le ministre des Sports a dit que celui-ci s’inscrit « dans la dynamique de la volonté d’instaurer la pratique régulière des activités physiques et sportives dans le quotidien des populations ».

Les raisons de la construction d'une piscine olympique à Yopougon

Selon lui, cette piscine vient aussi en réponse au nombre élevé de noyades constaté dans nos communes et le plus souvent occasionnées par les actes d’incivisme des jeunes lors des sorties de détente », ainsi que du manque d'expériences des jeunes en matière de natation.

Le patron du sport ivoirien a saisi l’occasion pour inviter les jeunes à adhérer au programme "aisance nautique" qui sera également pourvoyeur d'emplois à sa livraison. C'est pourquoi il a invité les jeunes de Yopougon à s'inscrire dans le projet de formation de 5 000 jeunes aux métiers du sport lancé par son département ministériel en collaboration avec les Ministères de la Jeunesse et celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

Il a indiqué que dorénavant le sport dépasse le simple cadre du divertissement, il constitue une véritable rampe de lancement professionnel et une source de richesse notamment avec toutes les infrastructures de tous types en construction dont l'entretien et la gestion nécessitent la formation des jeunes.

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, patron de la cérémonie, s'est quant à lui réjoui que « la plus grande commune de Côte d’Ivoire bénéficie de cette infrastructure sportive de proximité ».

Mieux, il s’est engagé à faire en sorte que plusieurs autres quartiers de Yopougon bénéficient eux aussi de piscines.

Pour rappel, le lancement des travaux de construction des piscines olympiques dans les communes d’Abobo, Marcory, Yopougon et Attécoubé a été lancé le 22 octobre 2022 à Abobo en présence du Premier ministre, SEM Patrick ACHI.