Côte d'Ivoire - Dépistage du cancer du sein à Mahapleu: Des cas détectés

A Mahapleu, à l’occasion de sa deuxième campagne de dépistage gratuit du cancer, diabète et de l'hypertension, une équipe médicale de AAHESD (association d’aide humanitaire Educsanté Diabète) a organisé à l’espace de la place publique jouxtant la grande mosquée, une cérémonie et des dépistages volontaires suivis de soins, d'éducation thérapeutique et de dons divers.

Mahapleu a abrité la deuxième campagne de dépistage gratuit du cancer, diabète et de l'hypertension

Dans cet espace devenu trop exigü parce que pris d’assaut par des populations soucieuses de leur bien-être sanitaire, c’est un début de journée très chargée pour la responsable de l'AAHESD, Mme Yaké Evelyne, et son équipe qui ont pris rendez-vous avec une centaine de femmes et d’hommes, tous venus faire des dépistages de pathologies dangereuses et causes de mortalités élevées dans cette partie de la région du Tonkpi.

Pour commencer, le député de la circonscription de Danané/Mahapleu a indiqué être demandeur des services de l'AAHESD à Mahapleu.

« J'ai été enthousiaste d'apprendre que nous avons deux filles du Canton Oua dans la chaîne de décision de cette structure qui fait des merveilles pour le bien-être sanitaire des populations. Leur première campagne de dépistage s'est passée à Kokoumbo. C'est comme ça que j'ai demandé à ma sœur Yaké Évelyne de penser à ses parents de Mahapleu. Aujourd'hui je suis dans la joie sachant qu'elle a tenu promesse. Bénissons-là !», a-t-il dit.

Pour Audrey Mangly, responsable de Communication de AAHESD, à partir des gestes simples, la femme peut détecter d'elle-même les symptômes du cancer du sein.

« Il s'agit de regarder le sein, le masser à la recherche de grains de façon méthodique », a-t-elle expliqué.

Une patiente anonyme explique l’intérêt qu’elle accorde à cette activité : « Ma grand-mère a eu le cancer du sein. Elle a été même amputée à cause de ça. C’est une maladie silencieuse qui fait beaucoup peur. Tu peux faire 10 ans ou 20 ans avec la maladie sans jamais le savoir. On le découvre seulement lorsque c’est tard. Cette Ong fait bien d’alerter les femmes de Mahapleu », témoigne-t-elle.

Un témoignage confirmé par la responsable de l'associaton, Mme Yaké Evelyne.

«Décelée tôt, sur 10 femmes atteintes par la maladie du cancer du sein, 8 en guérissent. Vous comprenez l’intérêt qu’il y a à accorder à cette pathologie. A la maison, la femme doit pouvoir faire régulièrement l'auto-palpation de ses seins. Au reste, nous sommes plus que satisfaits de la mobilisation extraordinaire de nos parents et de l'intérêt qu'ils accordent à leur santé», a-t-elle indiqué avant de procéder à la remise de matériels et de médicaments à l'hôpital de Mahapleu.

Madame le sous-préfet et les cadres de Mahapleu, à l'instar du colonel Major Mangly Alphonse, ont salué cette campagne à portée hautement humanitaire.

Une correspondance de Sony WAGONDA.