En visite en France, Patrick Achi promet la modernisation de l'agriculture ivoirienne

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a effectué une visite au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA). Accompagné du Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, et du Ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, le Chef du gouvernement ivoirien a pu s’informer sur les innovations dans le domaine de l’agriculture.

Modernisation de l’agriculture : Patrick Achi s’imprègne des innovations au SIA

« Cela nous a donné, dans ce contexte de sécurité alimentaire, l’occasion de voir ce qui se fait dans les différentes cultures ; connaître les innovations afin d’en tirer le meilleur enseignement et les meilleures leçons pour nous-mêmes, dans le cadre de la politique de développement des ressources agricoles, halieutiques et animales », a souligné Patrick Achi, lors de son passage à la 59ème édition de ce salon.

Le Premier Ministre, « heureux de voir que l’agriculture évolue à une très grande vitesse », estime que ces innovations, «surtout avec l’avènement du digital », vont permettre à la Côte d’Ivoire, conformément à la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, d’accéder à une modernisation plus rapide de son agriculture.

Cette visite a par ailleurs permis au Chef du gouvernement de relever les bonnes pratiques en matière d’organisation de salon agricole majeur, à quelques mois du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA).

« On a eu l’occasion de voir les aménagements et innovations qui étaient apportés au Salon international, afin que le SARA, cette année, soit un très grand évènement », a fait savoir le Premier Ministre.

Au stand dédié à la Côte d’Ivoire, Patrick Achi n’a pas manqué de féliciter les exposants dont l’activité contribue au rayonnement international de la Côte d’Ivoire.

Notons que cette visite du Premier Ministre au SIA, est la dernière activité de son séjour entamé le 20 février 2023, en France. Au cours de ce déplacement sur les bords de la Seine, il a échangé, notamment, avec son homologue française, Elisabeth Borne.

Source : Primature