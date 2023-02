Situation en Tunisie : Thomas Noba dénonce une "attitude barbare"

La situation des Noirs en Tunisie a fait réagir Thomas Noba, le président de la Nouvelle convergence citoyenne (NCC). Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, il s' est insurgé contre "l'attitude barbare, irresponsable du peuple tunisien envers les Ivoiriens".

Situation en Tunisie-Thomas Noba : "Voici l’image d’un pays qui n’est pas gouverné"

Thomas Noba a vigoureusement condamné la situation en Tunisie. En effet, le président de la Nouvelle convergence citoyenne trouve "irresponsable" l'attitude du peuple tunisien envers les Ivoiriens, les Africains du sud du Sahara et le silence du président Kais Saied. Ci-dessous l'intégralité de sa déclaration :

Je condamne avec fermeté l'attitude barbare, irresponsable du peuple tunisien envers les Ivoiriens, les Africains sud-sahariens sans oublier le silence de ce président, s’il est toujours ligitime ! Voici, l’image d’un pays qui n’est pas gouverné, car aucune autorité à la maitrise du peuple.

Depuis la mort du père fondateur Félix Houphouët à ce jour, l'Ivoirien est bafoué partout dans ce monde y compris en Côte d'Ivoire. Ces scènes que nous assistons sont les reflets d’images que nous dégageons à la veille de chaque élection depuis ces trente dernières années.

Nous, NCC, faisons partie de cette génération née dans une Cote d’Ivoire de paix, de vie harmonieuse, paisible. Notre Cote d’Ivoire est un pays d’hospitalité.

Nous dirons plutôt, une Côte-d’Ivoire multiforme comme l’une des idéologies du père fondateur feu Félix Houphouët-Boigny. À cette époque l’Ivoirien avait du mal à quitter le pays!

Vous remarquerez chaque fois dans mes discours et interventions, je me réfère au passé positif avec le Père Fondateur de la Côte-d’Ivoire pour vous parler d’un présent et futur positifs.

L’histoire des Guebiés est certes une page sombre de la Côte-d’Ivoire. J’en profite pour saluer leur mémoire et leur rendre un vibrant hommage. Cela fait partie des incidents malheureux de la vie des hommes et des femmes.



Mais l’histoire nous le démontre aujourd’hui que durant tout le règne du Père fondateur, Félix Houphouët Boigny, le sang n’a pas coulé à flots avec autant de morts en Côte-d’Ivoire. Je m’arrête là !

C'est dans l'essor du président de la République et de son gouvernement de mettre tout en œuvre pour le bien-être de tout Ivoirien, quel que soit son lieu de résidence.

Je vous rappelle en passant que l’Afrique est le seul continent parmi les cinq (5) au monde qui dispose de la plus grande réserve de cerveaux jeunes au monde : 50 à 60 % de toute la jeunesse mondiale se trouve en Afrique. Et pourtant ...

L’Afrique est le continent le plus pauvre au monde.

Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

Nous remarquons dans certaines localités des jeunes révoltés à la dérive, montés avec un sentiment anti-français. À ceux-là, je voudrais leur dire qu’ils se trompent de chemin!

Lorsque nous parlons de POLITIQUE AUTREMENT, il s’agit DU RENOUVEAU POLITIQUE, nous ne parlons pas du passé, l’arrivée de nouveaux citoyens politique dans la gestion de la vie de l’État.

Fait à Paris, le 25/02/2023

Président THOMAS NOBA

Nouvelle Convergence Citoyenne - NCC