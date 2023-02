Côte d'Ivoire : L'institut Amadou Gon Coulibaly lance le début de ses activités de 2023

Dans le cadre de sa mission de contribuer au renforcement des capacités intellectuelles de la population avec pour objectif de contribuer au développement de la culture de Paix tout en renforçant la résilience des jeunes Ivoiriens, l'institut Amadou Gon Coulibaly, en collaboration avec la fondation Leaders pour la paix, organise ce lundi 27 février 2023 à l'école nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée (Ensea), une session de formation internationale dénommée "L'école itinérante pour la jeunesse et pour la Paix".

Cette session qui prend fin le 5 Mars prochain, sera l'occasion pour aborder plusieurs thématiques, notamment le leadership, les relations internationales, la lutte contre le terrorisme, le genre, les.medias, etc.

Cette activité marque le début des activités de ce prestigieux institut pour l'année 2023. Elle vise à outiller les jeunes de Côte d'Ivoire sur les notions de paix afin de faire d'eux des producteurs de paix dans leur environnement.

Ces formations seront dispensées par d'éminents enseignants reconnus au plan international. En plus de l'ancien premier Ministre, Jean Pierre Raffarin, les cours seront dispensés par Frédéric Esposito, directeur du Bachelor en relation internationale, Badié Bertrand, chercheur et professeur émérite de l'université de sciences PO Paris, Réjane Sénac, directrice de recherche CNRS, Komara Kabiné, ancien premier ministre de la Guinée, Venance Konan, Journaliste et ancien directeur général de Fraternité Matin, etc.

Pour cette session, la méthodologie retenue est marquée par des cours théoriques et une mise en situation pratique avec des travaux de groupe.

Notons que l'institut Amadou Gon Coulibaly est un outil créé pour la pérennisation des valeurs qu'incarnait l'ex Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. A savoir le sens de l'État, la tolérance, la loyauté, le travail,etc.