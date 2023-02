Côte d’Ivoire: L'ONG Belgo ivoire santé soulage des personnes en situation de handicap

L'ONG Belgo ivoire santé a offert, le samedi 25 février 2023, un important don de matériels de mobilité aux personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire.

Cadre choisi pour la première édition de ce rendez-vous social, le temple de la charité d'Allokoi (PK 22) sur l’autoroute du nord. Ce sont des béquilles, des cannes anglaises, des fauteuils roulants, des chaussures pour handicapés, des genouillères, des ceintures orthopédiques, des prothèses et un fauteuil électrique, qui ont remis à une centaine de personnes en situation de handicap.

« Notre action de ce jour vise à rendre service aux autres et surtout aux personnes en difficulté, telles que les personnes handicapées. La charité est un acte divin. L’amour est dans la bonne action de chacun de nous. Alors si nous ne menons pas d’action, nous ne pouvons pas parler d’amour », a martelé Honoré Okiéré Koutouan, président de l’Ong Belgo ivoire santé.

Un geste salué à sa juste valeur par le président national des personnes handicapées de Côte d’Ivoire, Me Loukou Josué Kouamé. « Avec ce matériel, notre dignité est restaurée. Car désormais, les bénéficiaires pourront se déplacer aisément », s’est-il réjoui. Puis, il a remercié l’organisation non gouvernementale et ses partenaires pour cette action de haute portée sociale.

Représentant le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, parrain de la cérémonie, Paul Richard Gbéry s’est félicité de l’action de l’ONG Belgo ivoire santé en faveur de cette frange de la population. « Le ministre Pierre Dimba me charge de vous dire que vous n’êtes pas seules et qu’il est là pour votre santé et celle de toutes les populations ivoiriennes. (…) Nous vous souhaitons bon vent dans la conduite de vos actions sociales », a confié le chef de cabinet du ministère de la Santé.

L’obtention d’un agrément spécial pour l’ONG Belgo ivoire santé afin de lui permettre de mener à bien la collecte de matériel pour aider les handicapés, l’accès à l’eau potable dans le village d’Allokoi( siège social de l’ONG ) et le bitumage de la voie principale, sont les principales doléances formulées à l’endroit du ministre Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional