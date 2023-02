Côte d'Ivoire - UNJCI: Chim-inter réaffirme son soutien aux journalistes ivoiriens

La finale de la 22 ème édition du tournoi de la confraternité de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), a opposé, le samedi 25 février 2023 à Yamoussoukro, l'équipe de la Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI) et celle de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire (URPCI). Une finale achevée par la victoire des poulains de Cheick Yvann sur le score de 2 buts à zéro.

UNJCI - Tournoi de la confraternité 2022/ Yamoussa Coulibaly (Parrain) : ‹‹L'Unjci est un label que nous accompagnons et continuerons d'accompagner ››

‹‹Je suis un ambassadeur de la paix. C'est pour cela que j'accompagne tout ce qui concourt à la paix. Nous avons accepté, pour la seconde année consécutive, le parrainage de cette compétition parce que qui dit tournoi de la confraternité, parle de paix et d'excellence avec l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire ( UNJCI). Cette faîtière des acteurs des médias de notre pays est une institution qui véhicule leur image au delà des frontières de la Côte d'Ivoire. L'UNJCI est un label que nous accompagnons et continuerons d'accompagner››, a déclaré Yamoussa Coulibaly, PDG de Challenge Immobilier International (CHIM-INTER) et parrain.

Yamoussa Coulibaly a réaffirmé son engagement à soutenir les acteurs des médias et a exhorté toutes les bonnes volontés à en faire autant. ‹‹Mettre l'information à la disposition des populations. Tel est l'engagement que les journalistes s'attèlent à remplir au profit de celles-ci. Nous devons tous les accompagner››, a-t-il recommandé.

Président de l'UNJCI, Jean Claude Coulibaly, s'est rejoui de ce partenariat avec le groupe Chim-Inter. ‹‹Le tournoi, cette année encore, est parrainé par le PDG de Chim-Inter, notre partenaire. Je le remercie et l'encourage à continuer à nous accompagner. Notre union vit grâce à ses partenaires. En tant qu'association citoyenne, notre objectif est de donner de la visibilité à ceux qui en ont besoin et qui le méritent. Aujourd'hui, Chim-Inter fait partie du gotha des entreprises qui excellent dans leur secteur d'activité››, a-t-il indiqué.

Chim-inter est aux côtés des journalistes ivoiriens depuis 2 ans en parrainant le tournoi de la confraternité. Grâce à son appui, les finales se jouent désormais à Yamoussoukro où se déroulent également les festivités de la nuit de la communication EBONY. « Nous n'avons pas démérité. L'équipe a bien joué mais NCI a pris finalement le dessus. Durant le tournoi, on a beaucoup marqué et certainement qu'aujourd'hui la fatigue s'est fait sentir », a réagi Moussa Bakayoko, le capitaine de l'équipe de l'Urpci au terme de la rencontre.

En 5 années d'existence, l'entreprise Chim-inter s'est hissée au rang des fleurons du secteur de l'immobilier et du BTP. Elle est un aménageur foncier et immobilier agréé présent à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Jacqueville, Korhogo, Mbrou et dans la région de la Bagoué. La société de Yamoussa Coulibaly est, également, ambassadrice du savoir-faire ivoirien en Guinée Conakry, aux États Unis et à Dubaï.

Info: S.B